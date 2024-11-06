scorecardresearch
इस ₹50 वाले स्मॉलकैप स्टॉक में बंपर तेजी, एक साल में पैसा हुआ दोगुना

एक स्मॉलकैप स्टॉक जिसमें तेजी का सिलसिला जारी है। इस पेनी स्टॉक की कीमत महज 60 रुपये है। पिछले एक महीने में स्टॉक 46 प्रतिशत भाग चुका है जबकि एक साल पहले स्टॉक की कीमत 16 रुपए थी। इस हिसाब से शेयर ने 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 08:11 IST
एक स्मॉलकैप स्टॉक जिसमें तेजी का सिलसिला जारी है। इस पेनी स्टॉक की कीमत महज 60 रुपये है। पिछले एक महीने में स्टॉक 46 प्रतिशत भाग चुका है जबकि एक साल पहले स्टॉक की कीमत 16 रुपए थी। इस हिसाब से शेयर ने 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है।

दरअसल, हम IITL Projects Ltd की बात कर रहे हैं। स्टॉक में पिछले दो दिनों से बंपर तेजी देखी गई है। 10 प्रतिशत की बंपर तेजी के साथ स्टॉक 55.75 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। वहीं 6 महीने की अवधि में शेयर प्रदर्शन की बात करें तो, कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। इसमें महज 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है। हालांकि एक साल के दौरान निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न मिला है.

मार्केट कैप 27 करोड़ रुपए है। जबकि कंपनी पर कर्ज 19 करोड़ रुपए है।  स्टॉक का 52 वीक हाई 67 प्रति शेयर है। जबकि 52 वीक लो 15 रुपए प्रति शेयर है। Stock P/E 10 के आसपास है। कंपनी के पिछले 12 महीने में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 161 प्रतिशत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत है। जबकि पब्लिक की 28 प्रतिशत है। FIIs और DIIs की होल्डिंग नहीं है।

बिजनेस मॉडल

IITL PROJECTS LIMITED, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (IITL) की सहायक कंपनी है। अगस्त 2008 में IITL ने कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया। कंपनी ने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित गतिविधियों में एंट्री की है।

बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ी है। खास तौर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है। कंपनी ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA), न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEA) के तहत बिल्डर्स रेज़िडेंशियल स्कीम (BRS) के तहत लॉन्ग टर्म लीज पर जमीन के प्लॉट का अधिग्रहण किया हैं। इसके अलावा कंपनी रियल एस्टेट और निर्माण से संबंधित गतिविधियों में परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 6, 2024