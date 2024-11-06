scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये दो PSU Stocks भरेंगे ऊंची उड़ान! आपको कर देंगे मालामाल

ये दो PSU Stocks भरेंगे ऊंची उड़ान! आपको कर देंगे मालामाल

जहां एक तरफ बीते एक साल में NIFTY PSU Bank इंडेक्स 17 प्रतिशत बढ़ा है। तो वहीं पिछले 3 महीने में फ्लैट रिटर्न दिए हैं। साथ ही बीते 5 दिनों में इंडेक्स में मजबूती देखी गई है। इस तरह के रिकवरी के रुझानों के बीच सरकारी स्टॉक्स सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज Axis Direct ने दो सरकारी बैंक के स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी है और साथ ही अच्छी तेजी की संभावना जताई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 08:00 IST

जहां एक तरफ बीते एक साल में NIFTY PSU Bank इंडेक्स 17 प्रतिशत बढ़ा है। तो वहीं पिछले 3 महीने में फ्लैट रिटर्न दिए हैं। साथ ही बीते 5 दिनों में इंडेक्स में मजबूती देखी गई है। इस तरह के रिकवरी के रुझानों के बीच सरकारी स्टॉक्स सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ब्रोकरेज Axis Direct ने दो सरकारी बैंक के स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी है और साथ ही अच्छी तेजी की संभावना जताई है।

advertisement

तो ब्रोकरेज फर्म Axis Direct ने दो सरकारी स्टॉक्स Bank of Baroda और Bank of India के शेयर निवेश की सलाह दी है। आइये इसके टारगेट्स और स्टॉपलॉस के बारे में जानते हैं।

Bank of Baroda 

ब्रोकरेज इस सरकारी बैंक पर बुलिश है। शेयर का मौजूदा भाव 258 रुपए पर है। Axis Direct  ने 253-258 रुपए की रेंज में खरीदारी की सलाह दी है। इसके साथ ही स्टॉक में 280 रुपए का टारगेट और 248 रुपए का स्टॉपलॉस दिया गया है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक हाई 298 रुपए और लो 191 रुपए का है। 3 जून को स्टॉक ने अपना हाई बनाया था। वहां से यह करीब 15% करेक्शन आ चुका है। अक्टूबर के करेक्शन में यह शेयर 230 रुपए तक फिसला था।  लिस्टिंग के बाद पिछले 25 सालों में 18 बार स्टॉक ने नवंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

Bank of India

मौजूदा शेयर का भाव 110 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज की ओर से स्टॉक का टारगेट 121 रुपए और 105 रुपए का स्टॉप लॉस दिया गया है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक हाई 158 रुपए और लो 96 रुपए का है। इस स्टॉक ने 25 अक्टूबर को अपना लो बनाया था। उसके बाद से शेयर में लगातार तेजी जारी है और यह करीब 13-14 प्रतिशत उछल चुका है। पिछले 24 सालों में 17 बार इस स्टॉक ने नवंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऐसे में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए यह अच्छा मौका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 6, 2024