डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के इस बड़े अपडेट के बाद ब्रोकरेज ने दिया BUY कॉल - इस लेवल तक जाएगा स्टॉक

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए एक बड़े अपडेट के बाद आई। फार्मा कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.01% या 37.75 रुपये चढ़कर 1289.90 रुपये पर रहा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 5, 2025 17:27 IST

Pharma Stock to BUY: ब्रॉडर मार्केट में तेजी के बीच डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (Dr Reddys Laboratories Ltd) के शेयरों में गुरुवार को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और शेयर आज 3% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। 

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए एक बड़े अपडेट के बाद आई जहां कंपनी ने बताया कि उसने ग्लोबल मार्केट के लिए Keytruda (pembrolizumab) के बायोसिमिलर वर्जन के को-डेवलप, निर्माण और कमर्शियलाइजेशन के लिए अल्वोटेक (Alvotech) के साथ रणनीतिक कोलैबरेशन किया है। 

स्टॉक में आई इस तेजी के बाद ब्रोकरेज HSBC ने इस शेयर पर अपने Hold कॉल के अपग्रेड करते हुए BUY कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,235 रुपये से बढ़ाकर 1,445 रुपये कर दिया है।

Dr Reddys Lab Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.01% या 37.75 रुपये चढ़कर 1289.90 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.05% या 38.20 रुपये चढ़कर 1,290.10 रुपये पर बंद हुआ।

Keytruda के बारे में 

कीट्रूडा विभिन्न कैंसर के उपचार के लिए एक इम्यूनोथेरेपी दवा है। इसने 2024 में 29.5 बिलियन डॉलर की ग्लोबल बिक्री दर्ज की। यह पार्टनरशिप दोनों कंपनियों की बायोसिमिलर विशेषज्ञता को एक साथ लाता है और प्रोडक्ट की ग्लोबल पहुंच को व्यापक बनाते हुए विकास में तेजी लाने की संभावना है।

समझौते के अनुसार, दवा का डेवलपमेंट, मैन्यूफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन डॉ. रेड्डीज और एल्वोटेक द्वारा शेयर खर्च और जिम्मेदारियों के साथ मिलकर किया जाएगा। दोनों कंपनियां विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विदेशों में भी बायोसिमिलर बेच सकेंगी।

इस बीच, ब्रोकर एचएसबीसी के बयान के अनुसार, टाइप-2 डायबिटीज की दवा सेमाग्लूटाइड के लॉन्च होने के एक साल के अंदर प्रमुख बाजारों में कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) में वृद्धि होने की उम्मीद है।

सेमाग्लूटाइड के लिए, ब्रोकरेज कनाडा, ब्राजील और भारत को महत्वपूर्ण टारगेट मार्केट मानता है, जहां आपूर्ति अब सीमित है, लेकिन मांग अभी भी अधिक है। अन्य जेनेरिक दवाओं के विपरीत, HSBC को चालू मांग के कारण सेमाग्लूटाइड की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट की उम्मीद नहीं है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
