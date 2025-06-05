Eternal Share Price: गुरुवार को इटरनल लिमिटेड (Eternal Ltd) के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 5.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के शेयर आज अपने इंट्राडे हाई 260.15 रुपये पर पहुंच गया है।

दोपहर 12 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 5.62% या 13.80 रुपये की तेजी के साथ 259.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.58% या 13.72 रुपये चढ़कर 259.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

पिछले 1 हफ्ते में शेयर 13% से ज्यादा चढ़ा है हालांकि साल 2025 में अब तक (YTD) शेयर 6% नीचे है। चलिए जानते हैं कि इटरनल के शेयरों में इस तेजी के बीच क्या आपको स्टॉक खरीदना चहिए की नहीं।

इटरनल पर Morgan Stanley की राय

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने इस सेगमेंट में इटरनल को अपना टॉप पिक बताया है। ब्रोकरेज फर्म ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों में इटरनल के लीडरशिप को मुख्य कारणों के रूप में उजागर किया है और साथ ही कंपनी की कुशल लागत संरचना और मजबूत बैलेंस शीट के बारे में भी बताया है।

Eternal Share Price Target

मॉर्गन स्टेनली ने इस शेयर पर अपने BUY कॉल को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 320 रुपये का रखा है जो मौजूदा स्तर से 33% ज्यादा है।

भारत में क्विक कॉमर्स के मार्केट को बढ़ता देख मॉर्गन स्टेनली ने 2030 तक इस सेगमेंट की वृद्धि के अपने अनुमान को बदलकर 42 बिलियन डॉलर से 57 बिलियन डॉलर कर दिया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 26-28 के लिए इटरनल के क्विक कॉमर्स सेगमेंट के लिए अपने सिंगल ऑर्डर वैल्यू अनुमानों को 9-11% तक बढ़ा दिया है।

क्या अभी खरीदनें या नहीं?

ब्रोकरेज ने कहा कि इटरनल का फाइनेंशियल मजबूत प्रतीत होता है, कंसो EBITDA वित्त वर्ष 25 में 1,079 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 28 तक 6,548 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

इसके अलावा, कोर डिलीवरी ऑपरेशंस और हाइपरप्योर जैसी पहलों में लाभ के कारण वित्त वर्ष 28 तक नेट प्रॉफिट लगभग दस गुना बढ़कर 5,089 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, तीन संभावित ट्रिगर्स इटरनल के स्टॉक की रि-रेटिंग का कारण बन सकते हैं: क्विक कॉमर्स ऑर्डर वॉल्यूम में निरंतर वृद्धि, फूड डिलीवरी मार्जिन में निरंतर सुधार, और आने वाले महीनों में एक स्थिर कंपीटिशन माहौल।