Stock to BUY: कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (KEC International Ltd) के शेयर में 18% की रैली आ सकती है। जी हां, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए ये बड़ी भविष्यवाणी की है।

केईसी इंटरनेशनल के मजबूत ऑर्डर बुक से ब्रोकरेज काफी बुलिश है। इस कंपनी का शेयर पिछले 1 महीने में 24% चढ़ चुका है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है और इसका टारेगट प्राइस कितना दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

केईसी इंटरनेशनल पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक और 40,000 करोड़ रुपये (1.8x FY25 राजस्व) से अधिक की L1 पोजिशन है, जिसमें T&D और नॉन-T&D मिश्रण 61:39 है।

इसके अलावा 1,80,000 करोड़ रुपये की मजबूत बिड पाइपलाइन का वैल्यूएशन किया जा रहा है। अब तक, वित्त वर्ष 26 के लिए ऑर्डर इनटेक 2,000 करोड़ रुपये है और मैनेजमेंट को पूरे वित्त वर्ष के दौरान 30,000 करोड़ रुपये के कुल इनफ्लो की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि यह ऑर्डर बुक अगली 6-8 तिमाहियों के लिए स्पष्ट रेवेन्यू जनरेट करेगी। कंपनी ने FY26 में 15% के रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। लगातार एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और बुनियादी ढांचे पर सरकार के बढ़ते फोकस के समर्थन से, कंपनी स्थिर विकास के लिए तैयार है। ब्रोकरेज को FY25-27E के दौरान 15% CAGR का अनुमान है।

KEC International Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1030 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने CMP 870 रुपये से 18% चढ़ेगा। ब्रोकरेज ने इसका CMP मंगलवार के बंद भाव के हिसाब से कैलकुलेट किया है।

KEC International Share Price

आज सुबह 11:37 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.76% या 6.70 रुपये गिरकर 873.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.75% या 6.65 रुपये टूटकर 874.25 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

हाल ही में मिला है बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने कल यानी 4 जून के अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे मीडिल ईस्ट और अमेरिका से 2211 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है।