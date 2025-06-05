scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार‘राजधानी’ के स्पीड से भाग रहा है ये रेलवे पीएसयू! दो दिन में 37 रुपये उछला भाव - इतनी रैली क्यों?

‘राजधानी’ के स्पीड से भाग रहा है ये रेलवे पीएसयू! दो दिन में 37 रुपये उछला भाव - इतनी रैली क्यों?

4 जून को शेयर 279 रुपये पर था और आज शेयर 316 पर है इसका मतलब सिर्फ दो दिन में 37 रुपये की तेजी आई है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 5, 2025 10:39 IST

RITES Share Price: रेलवे सेक्टर की कंपनी RITES Ltd के  शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 3% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। रेलवे पीएसयू के शेयर में बुधवार को भी तेजी देखन को मिली थी। 

पीएसयू शेयर आज 299.80 रुपये पर खुला और अपने इंट्राडे हाई 316.15 रुपये पर पहुंच गया। 4 जून को शेयर 279 रुपये पर था और आज शेयर 316 पर है इसका मतलब सिर्फ दो दिन में 37 रुपये की तेजी आई है। 

RITES Ltd के शेयर में तेजी हेवी वॉल्यूम ट्रेड, अच्छे तिमाही नतीजे और एक के बाद एक MoU साइन और ऑर्डर के बाद आई है।

RITES Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:23 बजे तक 3.20% या 9.45 रुपये की तेजी के साथ 304.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.23% या 9.55 रुपये चढ़कर 305.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 4,48,448 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

कंपनी को मिला ऑर्डर

हाल ही में कंपनी ने 3 जून के अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड से गुजरात के शहरी स्थानीय निकायों के लिए जीयूडीसी के अंतर्गत अमृत 2.0/एसजेएमएमएसवीवाई के अंतर्गत डब्ल्यूएसएस/यूजीडी/एसटीपी परियोजनाओं के लिए टीपीआई एजेंसी की नियुक्ति के लिए 28.50 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का ऑर्डर मिला है। 

इससे पहले साइन किया था MoU

कंपनी ने अपने 28 मई के फाइलिंग में बताया था उसने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और संबद्ध सेवाओं के विकास के लिए श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ एक MoU साइन किया है।

RITES Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 3.4% बढ़कर ₹141 करोड़ हो गया। इस अवधि में कंपनी का राजस्व पिछले साल की तुलना में 4.3% घटकर ₹615 करोड़ रह गया। EBITDA की बात करें तो ये साल-दर-साल आधार पर 5.4% बढ़कर ₹185.5 करोड़ हो गया, जबकि मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में 564 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 30% हो गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 5, 2025