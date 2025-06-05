scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारटाटा ग्रुप की इस कंपनी को PLI स्कीम के तहत मिले 123 करोड़ रुपये; शेयर में उछाल

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 5, 2025 17:03 IST

Tata Stock: टाटा ग्रुप की सपोर्ट वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme (PLI)) के तहत संचार मंत्रालय से लगभग 123 करोड़ रुपये प्राप्त करने की घोषणा की है।

यह पहली किश्त है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) के लिए पात्र प्रोत्साहन का 85 प्रतिशत है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बाकी की राशि बाद में जारी किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी ने आज किए गए अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे बीते 4 जून को टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए PLI स्कीम के तहत संचार मंत्रालय से 122.9587 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। कंपनी  ने बताया कि यह राशि पहली किश्त है, जो वित्त वर्ष 2024-2025 की तीसरी तिमाही के लिए पात्र प्रोत्साहन का 85% है और बाकी की राशि को बाद में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी कहां करेगी इन पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में करने की योजना बना रही है, जिससे कंपनी की मार्केट कंपीटिशन बढ़ सकती है। 

Tejas Networks Share Price

तेजस नेटवर्क्स 1.13 प्रतिशत बढ़कर 715.60 रुपये पर बंद हुआ। इस बंद भाव पर, पिछले छह महीनों में स्टॉक में 46.67 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Tejas Networks Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 2.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर 46 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

Tejas Networks के बारे में

कंपनी ऑप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाती है। यह 75 से ज्यादा देशों में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइर, यूटिलिटी, डिफेंस और सरकारी संस्थाओं को हाई परफॉर्मेंस और कंपीटिटिव प्राइस में नेटवर्किंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन, विकसित और बेचती है। मार्च 2025 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 53.83 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 5, 2025