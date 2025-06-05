RIIL Share Price: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIIL) के शेयरों में आज भी तेजी जारी रही और स्टॉक ने आज 10.01 प्रतिशत बढ़कर 1,047.20 रुपये के अपने दिन के उच्चतम स्तर को टच किया। हालांकि बाजार बंद होने तक स्टॉक ने अपनी बढ़त को गंवाते हुए 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ।

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.27% या 21.60 रुपये की तेजी के साथ 973.55 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.35% या 22.30 रुपये की तेजी के साथ 972 रुपये पर बंद हुआ।

RIIL पर एक्सपर्ट की राय और टारगेट प्राइस

एंजेल वन के ओशो कृष्णन ने कहा कि कंसोलिडेशन के लंबे दौर के बाद आरआईआईएल में मजबूत तेजी देखी गई। उन्होंने कहा कि ब्रॉडर आउटलुक में तेजी का बना हुआ है, सपोर्ट जोन अब 960-950 रुपये तक है। ऊपर की ओर, 1100-1140 रुपये की सीमा के आसपास इंटरमीडिएट रजिस्टेंस की उम्मीद है।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि सपोर्ट 975 रुपये और रजिस्टेंस 1050 रुपये पर होगा। 1050 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 1100 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग रेंज 950 रुपये और 1050 रुपये के बीच हो सकती है।

प्रॉफिट बुकिंग की सलाह

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने बताया कि शेयर में तेजी है, लेकिन डेली चार्ट पर स्टॉक 1050 रुपये पर मजबूत रजिस्टेंस के साथ ओवरबॉट है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 954 रुपये के सपोर्ट से नीचे डेली बंद होने से निकट अवधि में 837 रुपये का लक्ष्य नीचे जा सकता है।

RIIL के बारे में

आरआईआईएल मुख्य रूप से इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की स्थापना और संचालन के व्यवसाय में लगी हुई है। आरआईआईएल का नेतृत्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी करते हैं। मार्च 2025 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 45.43 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।