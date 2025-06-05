BEL Share: कंपनी को मिला ₹537 करोड़ के नए ऑर्डर, शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड; आनंद राठी ने दिया इतना टारगेट

देश की सरकारी डिफेंस कंपनी Bharat Electronics Ltd (BEL) ने गुरुवार को शेयर बाजार में हल्की बढ़त के साथ ₹393.60 के नए 52-हफ्ते के हाई को छुआ। बुधवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा अपडेट दिया। कंपनी ने बताया कि उसे 16 मई 2025 के बाद से ₹537 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि BEL अब IndusInd Bank की जगह Nifty 30 Index का हिस्सा बनने जा रही है। यह बदलाव 30 जून 2025 से प्रभावी होगा।

BEL की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी को कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, शिप के लिए एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जैमर, सॉफ्टवेयर, सिम्युलेटर अपग्रेड, स्पेयर्स और सर्विसेज के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी का कहना है कि इन ऑर्डर से उसकी ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है, जो भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी।

गुरुवार को BEL का शेयर लगभग 1% की तेजी के साथ ₹393.60 तक पहुंच गया, जो इसका 52-हफ्तों का हाई लेवल है। बुधवार को यह ₹390.60 पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में इस स्टॉक ने करीब 25% का रिटर्न दिया है, जो इसे डिफेंस सेक्टर के टॉप परफॉर्मर में लाता है।

कंपनी का मार्केट कैप अब लगभग ₹2.9 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो इसे टॉप PSU कंपनियों में शामिल करता है।

Geojit Investments का कहना है कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति, डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग, और BEL की मार्केट लीडरशिप इसके मजबूत भविष्य की ओर इशारा करती है। उनका मानना है कि FY25-FY27 के बीच BEL की कमाई 20% CAGR से बढ़ सकती है। Geojit ने BEL को ‘बाय’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹441 रखा है।

Anand Rathi ने भी BEL पर पॉजिटिव आउटलुक जारी रखते हुए कहा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, निर्यात पर फोकस और मजबूत ऑर्डर बुक इसके ग्रोथ ड्राइवर हैं। उन्होंने BEL के लिए ₹450 का टारगेट प्राइस रखा है।

Axis Securities ने भी 3-6 महीने के लिए इसका टारगेट ₹425 तय किया है। कंपनी का मैनेजमेंट मानता है कि BEL हर साल कम से कम 15% की ग्रोथ बनाए रखेगी।

मार्च 2025 की तिमाही में BEL ने ₹2,127 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो साल-दर-साल 18.4% की ग्रोथ है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 6.8% रही और यह ₹9,149.6 करोड़ पर पहुंच गई। EBITDA में 23.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और मार्जिन 30.8% तक बढ़ गया।