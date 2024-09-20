KRN Heat Exchanger: 25 सितंबर को खुल रहा है IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही खलबली!

IPO के बाजार में एक और कंपनी दस्तक देने जा रही है। इसका नाम KRN Heat Exchanger and Refrigeration है। IPO से जुड़ी अहम तारीख से लेकर ग्रे मार्केट की स्थिति जानते हैं।

KRN Heat Exchanger का IPO

KRN Heat Exchanger का IPO 25 सितंबर को सब्सक्राइब के लिए खुलेगा और शुक्रवार, 27 सितंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी अपने शेयरों की बिक्री फिक्स्ड प्राइस बैंड में ₹209-220 प्रति शेयर पर कर रही है और निवेशक न्यूनतम 65 इक्विटी शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

IPO में पूरी तरह से 1.55 करोड़ शेयरों की नई बिक्री होगी, जो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ₹341.50 करोड़ है। एंकर बुक मंगलवार, 24 सितंबर को खुलेगा। इस फंड का इस्तेमाल कंपनी अपनी सब्सिडियरी, KRN HVAC Products में नई निर्माण सुविधा स्थापित करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

बिजनेस मॉडल

KRN Heat Exchanger and Refrigeration फिन और ट्यूब-प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कॉपर और एल्यूमीनियम फिन, कॉपर की ट्यूब, हीट एक्सचेंजर्स, वॉटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल और इवैपरेटर कॉइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सभी उत्पाद घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं।

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीमराना, राजस्थान में 7,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थित है। इसमें हेयर पिन बेंडर, फिन प्रेस मशीन, CNC ट्यूब बेंडर और वर्टिकल एक्सपैंडर सहित कॉइल निर्माण मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग-अलग शेप और साइज के हीट एक्सचेंजर ट्यूबों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनका साइज 5 मिमी से लेकर 7 मिमी, 9.52 मिमी, 12.7 मिमी, और 15.88 मिमी तक है।

बड़े-बड़े क्लाइंट्स

इसके क्लाइंट बुक में Daikin Airconditioning India, Schnieder Electric IT Business India, Kirloskar Chillers, Blue Star, Climaventa Climate Technologies और Frigel Intelligent Cooling Systems India जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी विदेशों में भी यूएई, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, नॉर्वे, चेक गणराज्य, जर्मनी, यूके, और अन्य देशों में उत्पादों का एक्सपोर्ट करती है।

रिजल्ट्स

KRN Heat Exchanger and Refrigeration ने वित्तीय वर्ष समाप्त 31 मार्च 2024 के लिए ₹39.07 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹313.54 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। कंपनी का बॉटम लाइन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹32.31 करोड़ के प्रॉफिट के साथ ₹249.89 करोड़ की रेवेन्यू आया है।।

लिस्टिंग कब?

होलानी कंसल्टेंट्स कंपनी के IPO का एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज इसका रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग दोनों BSE और NSE पर होगी और सूचीबद्ध होने की अस्थायी तारीख 3 अक्टूबर, गुरुवार है।

कंपनी ने अपने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए से करीब ₹9.54 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें 4.77 लाख शेयरों की बिक्री ₹200 प्रति शेयर पर की गई। इसने qualified institutional bidders (QIBs) के लिए रिजर्व प्रस्ताव का 50 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के लिए 35 प्रतिशत रिजर्व किया है। बाकी 15 प्रतिशत non-institutional investors (NIIs) के लिए आवंटित किए जाएंगे।

GMP

ग्रे मार्केट की स्थिति देखें तो ipowatch के मुताबिक अपर प्राइस बैंड से ₹225 ऊपर प्रति शेयर ट्रेड कर रहा है। आपको एक जानकारी दे दें कि ग्रे मार्केट में लगातार स्थिति बदलती रहती है।