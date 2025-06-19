उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए अनोखी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में जो भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे उन्हें सरकार 1 लाख रुपये का लाभ देगी। आइए, इस स्कीम के बारे में जानते हैं।

क्या है कैलाश मानसरोवर योजना? (What is Kailash Mansarovar Yojana)

यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार जो श्रद्धालुओं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे उन्हें यूपी सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ (Kailash Mansarovar Yojana Eligibilty)

कैलाश मानसरोवर योजना का लाभ केवल उत्तर-प्रदेश के स्थायी निवासी को मिलेगा। यह लाभ तब मिलेगा जब आवेदक केंद्र सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा या फिर निजी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा करेंगे।

योजना में मिलने वाली राशि मानसरोवर यात्रा पूरा करने के बाद मिलेगी। इसका मतलब है कि श्रद्धालुओं को मानसरोवर यात्रा का खर्चा पहले खुद उठाना होगा।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन (How to apply for Kailash Mansarovar Yojana)

जिन श्रद्धालुओं ने मानसरोवर की यात्रा कर ली हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर उत्तर-प्रदेश सरकार की वेबसाइट (www.updharmarthkarya.in) पर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर सब्सिडी के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदक को अप्लाई करना होगा।

आवेदक को पोर्टल पर मानसरोवर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके साथ आवेदन को आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, उत्तर-प्रदेश के निवासी का प्रूफ और वीजा की कॉपी है। इन सभी डिटेल्स के साथ आवेदक को बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी देनी होगी।

आवेदन के बाद सरकार सभी डिटेल्स को वेरिफाई करेगी। सभी जानकारी सही पाने के बाद यूपी सरकार 1 लाख रुपये ट्रांसफर कर देगी।

इतने लोग करेंगे मानसरोवर की यात्रा (Kailash Mansarovar Yatra 2025)

इस साल 750 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। इसमें से 500 नाथू ला मार्ग और 250 लिपुलेख पास मार्ग से अपनी यात्रा पूरा करेंगे। बता दें कि कोविड-19 की वजह से साल 2020 से मानसरोवर की यात्रा रोक दी गई थी। अब इस यात्रा को साल 2025 में दोबारा शुरू किया गया है।