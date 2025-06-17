TCS Deployment Policy: कर्मचारी को लगा झटका! खत्म हुआ WFH का दौर; नई HR पॉलिसी में हुए कई बदलाव

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगTCS Deployment Policy: कर्मचारी को लगा झटका! खत्म हुआ WFH का दौर; नई HR पॉलिसी में हुए कई बदलाव

TCS HR Policy: TCS कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। नई HR पॉलिसी के हिसाब से WFH खत्म हो गया है। इसके अलावा कई बड़े बदलाव हुए हैं।

New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 16:13 IST
InCred Equities reports that TCS's cash conversion metric and payout metric remain robust, with related party transactions seeing significant growth.
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है। कंपनी ने अपनी HR पॉलिसी (Deployment Policy) को बदल दिया है। नई पॉलिसी के तहत कंपनी अब कर्मचारियों के अपस्किलिंग (Upskilling) पर फोकस करेगी। इसके लिए कंपनी ने काम करने के तरीके और नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों की डेली रूटीन पर पड़ेगा।

खत्म हुआ WFH

टीसीएस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) की सुविधा नहीं देगा। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थिति जैसे मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक कारणों में कर्मचारी के पास फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन (Flexible Work Option) होगा। इसके लिए भी कर्मचारी को RMG टीम से अप्रूवल लेना जरूरी है।

इतने दिन आना होगा ऑफिस

नई पॉलिसी के अनुसार सभी कर्मचारियों को साल में कम से कम 225 दिन ऑफिस से काम करना होगा। इससे साफ है कि अब टीसीएस में हाइब्रिड या लंबे समय तक घर से काम करने की आजादी नहीं रहेगी।

बदल गया बेंच टाइम 

आईटी सेक्टर (IT Sector) में जब कोई कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट पर असाइन नहीं होता तो वह बेंच (Bench) पर माना जाता है। पहले कर्मचारियों को बिना प्रोजेक्ट के लंबे समय तक बेंच पर रहने की अनुमति थी, लेकिन अब टीसीएस ने इसे लिमिटेड कर दिया है।

नई पॉलिसी के हिसाब ले अब कोई भी कर्मचारी 35 दिनों से ज्यादा बेंच पर नहीं रह सकता। अगर कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो वह उस समय को अपस्किलिंग (Upskilling) में लगाएगा।

जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया है उन्हें रोजाना 4 से 6 घंटे तक स्किल बढ़ाने (Skill Development) में देना होगा। टीसीएस का मानना है कि आने वाले समय में जो कर्मचारी नए स्किल्स के साथ तैयार होंगे, वही कंपनी की ग्रोथ में मददगार साबित होंगे।

