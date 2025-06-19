Air India Fare Cut: एयर इंडिया ने अहमदाबाद में हुए बोइंग 787 हादसे के बाद अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर टिकट दामों में भारी कटौती की है। यह कदम यात्रियों के बीच घटते भरोसे को रोकने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

Business Today TV की रिपोर्ट के अनुसार, जिन रूट्स पर बोइंग 787 विमान ऑपरेट हैं, वहां किराए अन्य एयरलाइनों की तुलना में काफी कम हो गए हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट (AI 143) ₹31,000 से भी कम में उपलब्ध है, जबकि एयर फ्रांस इसी रूट पर ₹64,000 वसूल रही है।

दिल्ली - एम्स्टर्डम (AI 155) की फ्लाइट टिकट मात्र ₹26,200 में मिल रही है, वहीं KLM का किराया ₹66,000 से ऊपर है। यही नहीं, दिल्ली - हांगकांग रूट पर एयर इंडिया का किराया ₹13,000 से कम है, जबकि कैथे पैसिफिक तीन गुना अधिक किराया ले रही है। एयर इंडिया की टोक्यो जाने वाली फ्लाइट भी ₹37,500 में उपलब्ध है जो जापान एयरलाइंस की तुलना में ₹14,500 सस्ती है।

बोइंग 787 विमानों पर ही छूट उपलब्ध

यहां नोट करने वाली बात यह है कि टिकट प्राइस में ये छूट लगभग पूरी तरह से बोइंग 787 विमानों पर है - यह वही मॉडल जो हादसे में शामिल था। अन्य विमानों पर यह छूट इतनी नहीं है। जैसे, दिल्ली - लंदन की एयर इंडिया फ्लाइट (Airbus A350) ब्रिटिश एयरवेज से थोड़ी महंगी है, जबकि दिल्ली - न्यूयॉर्क (Boeing 777) पर यह 25% और दिल्ली - शिकागो रूट्स पर 30% तक सस्ती है।

एयर इंडिया ने अपने वाइड-बॉडी बेड़े - बोइंग 787, बोइंग 777 और एयरबस A350 - के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में 15% की कटौती का एलान किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होकर जुलाई मध्य तक जारी रहेगा। वर्तमान में कंपनी रोजाना 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है।

विमानन उद्योग से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि हादसे के कारण बनी निगेटिव इमेज और घटती मांग, एयर इंडिया के टर्नअराउंड प्लान पर भारी पड़ सकती है। कीमतें गिराने से अस्थायी रूप से यात्रियों की वापसी हो सकती है, पर असली परीक्षा यात्रियों के ट्रस्ट की वापसी से होगी।