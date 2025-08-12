scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारनिमिषा पांडे ने बढ़ाई इस NBFC कंपनी में हिस्सेदारी, तिमाही नतीजे रहे रिकॉर्ड तोड़

निमिषा पांडे ने बढ़ाई इस NBFC कंपनी में हिस्सेदारी, तिमाही नतीजे रहे रिकॉर्ड तोड़

मशहूर निवेशक निमिषा पांडे ने एनबीएफसी पैसालो डिजिटल में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 12, 2025 13:34 IST
मशहूर निवेशक निमिषा पांडे ने एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company) पैसालो डिजिटल में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, उन्होंने 11 अगस्त 2025 को ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी 4.70% से बढ़ाकर 5.18% कर ली।

कितने शेयर खरीदे?

इस डील के तहत निमिषा पांडे ने करीब 43,15,000 शेयर खरीदे। इस खरीद के बाद अब उनके पास कंपनी के 4,67,32,362 शेयर हो गए हैं। इससे पहले उनके पास 4,24,17,362 शेयर थे। ये खरीदारी ओपन मार्केट के जरिए हुई है, यानी उन्होंने सीधे शेयर बाजार से शेयर उठाए।

बड़े निवेशकों में गिनी जाती है कंपनी

पैसालो डिजिटल में कई बड़े और नामी निवेशकों की हिस्सेदारी है। LIC के पास करीब 1.1% हिस्सेदारी है, जबकि SBI लाइफ इंश्योरेंस के पास लगभग 9% हिस्सेदारी मौजूद है। अब निमिषा पांडे का नाम भी बड़े शेयरहोल्डर्स में और मजबूती से जुड़ गया है।

तिमाही नतीजों रहे दमदार

कंपनी के शेयरों में तेजी की एक बड़ी वजह इसके वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1) के नतीजे है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.7% बढ़कर ₹47.17 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹41.49 करोड़ था।

कंपनी की टोटल इनकम 17.2% की बढ़ोतरी के साथ आमदनी ₹218.70 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी समय यह ₹186.55 करोड़ थी।

NPA के आंकड़े भी मजबूत

NBFC कंपनियों के लिए NPA (Non-Performing Assets) का आंकड़ा बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह बताता है कि कितने लोन वापस नहीं आ रहे। पैसालो डिजिटल के ग्रॉस NPA 0.82% और नेट NPA 0.66% पर रहे, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बेहतर स्थिति है।

निवेशकों का भरोसा बढ़ा

निमिषा पांडे जैसे अनुभवी निवेशकों का भरोसा किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। इससे बाकी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता है कि कंपनी में ग्रोथ की संभावना है। ऊपर से अच्छे तिमाही नतीजे, कम NPA और लगातार बढ़ता कस्टमर बेस यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
