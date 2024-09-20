Stocks in News: NTPC, Axis Bank, Tata Power, Phoenix Mills, IDFC First, IOB और Reliance Infra पर रखें नजर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks in News: NTPC, Axis Bank, Tata Power, Phoenix Mills, IDFC First, IOB और Reliance Infra पर रखें नजर

एनटीपीसी: इस पीएसयू पावर कंपनी को अपने डर्लिपाली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-II, 1x800 मेगावाट) में 11,130.98 करोड़ रुपये के निवेश और सिपाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-III, 1x800 मेगावाट) में 9,790.87 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी मिल गई है।

UPDATED: Sep 20, 2024 09:04 IST
Corporate Actions today: फेडर्स होल्डिंग्स के शेयर आज एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे, जबकि अक्षिता कॉटन, आईएफएल एंटरप्राइजेज, मिंडटेक, राइट्स, सोलेक्स एनर्जी, फीनिक्स मिल्स आज एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे। अंबिका कॉटन, एपेक्स फ्रोजन, बालू फोर्ज, कोस्टल कॉर्प, डेक्कन सीमेंट्स, डोनर, ईएमएस, गुडलक इंडिया, गोपाल स्नैक्स, जीएमडीसी, गुजरात फ्लूरो, नाल्को आदि के शेयर आज एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

एक्सिस बैंक: सेबी ने बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल को किसी भी नई असाइनमेंट को मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या डेब्ट सेगमेंट में सिक्योरिटी जारी करने के लिए अंडरराइटर के रूप में लेने से रोक दिया है। नियामक ने एक्सिस कैपिटल को 21 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों का जवाब देने के लिए कहा है।

इंफोसिस: इस आईटी कंपनी ने स्पेसटेक स्टार्टअप गैलेक्सआई स्पेस सॉल्यूशंस में अपने इंफोसिस इनोवेशन फंड के तहत 17 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है।

टाटा पावर: टाटा ग्रुप की कंपनी और सिंगापुर स्थित इंडोनेशियाई माइनिंग कंपनी अदारो इंटरनेशनल ने कोयला आपूर्ति समझौते से संबंधित विवाद के लिए एक-दूसरे से मुआवजे की मांग की है। अदारो ने 106 मिलियन डॉलर का दावा किया है और मध्यस्थता की मांग की है, जबकि टाटा पावर ने 229.947 मिलियन डॉलर के मुआवजे का दावा किया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में वी वैद्यनाथन के पुनर्नियुक्ति को 19 दिसंबर, 2024 से तीन वर्षों के लिए मंजूरी दी है।

फीनिक्स मिल्स: रियल एस्टेट कंपनी की सहायक कंपनी कैस्पर रियल्टी ने मोहाली, पंजाब में दो प्रमुख शहर-केंद्रित प्लॉट (13.14 एकड़ के) के लिए 891 करोड़ रुपये की संयुक्त बोली के साथ उच्चतम बोलीदाता के रूप में जीत हासिल की है।

प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स: रियल एस्टेट डेवलपर ने टेकज़ोन टेक्नोलॉजीज और थॉमसन रियाल्टर्स द्वारा प्राप्त की जा रही क्रेडिट सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए 545 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक: निजी ऋणदाता ने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए निवार बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है।

इंडियन ओवरसीज बैंक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 123.9 करोड़ रुपये की वापसी प्राप्त होगी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर: कंपनी के बोर्ड ने 12.56 करोड़ इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंट को 240 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से जारी करने और योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज: ब्रोकिंग फर्म के बोर्ड ने 50 रुपये प्रति शेयर के अधिकार मुद्दे को मंजूरी दी है, जिसमें पात्र शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए प्रत्येक छह इक्विटी शेयरों पर एक इक्विटी शेयर का अधिकार अनुपात होगा। कंपनी ने जुलाई में 200 करोड़ रुपये के अधिकार मुद्दे को पहले ही मंजूरी दे दी थी।

राणे होल्डिंग्स: निवेश कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स (आरएनएसएस) में जापान स्थित एनएसके लिमिटेड से शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण के बाद, आरएनएसएस एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी और इसका नाम बदलकर राणे स्टीयरिंग सिस्टम्स कर दिया जाएगा।

आईआईएफएल फाइनेंस: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शैडो लेंडर के गोल्ड लोन व्यवसाय पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिससे कंपनी को गोल्ड लोन को स्वीकृत करने, वितरित करने, असाइन करने, प्रतिभूतिकरण करने और बेचने की अनुमति मिल गई है।

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स: कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने कंपनी की मैंगनीज और लौह अयस्क खदानों के लिए संचालन की सहमति प्रदान की है, जिससे मैंगनीज अयस्क उत्पादन को 0.43 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 0.55 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 20, 2024