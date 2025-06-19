scorecardresearch
BT TV
लोन अप्लाई करने से पहले चेक करें सिबिल स्कोर, इन आसान स्टेप को करें फॉलो

लोन अप्लाई करने से पहले चेक करें सिबिल स्कोर, इन आसान स्टेप को करें फॉलो

How to check Cibil Score: क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए अच्छा सिबिल स्कोर का होना जरूरी है। हम आपको आर्टिकल में कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे जिसके जरिये सिबिल स्कोर चेक किया जा सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 13:02 IST
CIBIL Score Tips
CIBIL Score Tips

CIBIL Score: क्रेडिट कार्ड (Credit Card) यूजर के लिए सिबिल स्कोर (Cibil Score) काफी अहम रहता है। अगर उनका सिबिल स्कोर लाल निशान पर आ जाता है तो उन्हें भविष्य में लोन (Loan) मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 

ऐसे में क्रेडिट कार्ड यूजर को समय-समय पर अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक करना चाहिए। आज के समय में सिबिल स्कोर चेक करने के कई तरीकें हैं। हम आपको आर्टिकल में कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। 

यहां चेक करें सिबिल स्कोर 

आप सिबिल स्कोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आर यूपीआई ऐप (UPI APP) के जरिये भी सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। 

वेबसाइट पर ऐसे चेक करें स्कोर

स्टेप 1:सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट (www.cibil.com) पर जाएं।

स्टेप 2: अब अपने डिटेल्स भरकर लॉग-इन करें। अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप करें। 

स्टेप 3: इसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर की डिटेल्स भरें।

स्टेप 4: इसके बाद पेड़ सब्सिक्रिप्शन या फिर फ्री ऑप्शन में से एक चीज सेलेक्टकरना है।

स्टेप 5: आपको फ्री ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर सिबिल स्कोर शो हो जाएगा। 

यूपीआई ऐप से चेक करें सिबिल स्कोर

आप यूपीआई ऐप जैसे Paytm या GPay से सिबिल स्कोर जान सकते हैं इसके लिए उन्हें यूपीआई ऐपप में जाकर पैन नंबर और रजिस्टर्डमोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद फोन में आए ओटीपी को दर्ज करना होगा। अब स्क्री पर यूजर को आसानी से अपना सिबिल स्कोर शो हो जाएगा।

सिबिल स्कोर सही कैसे करें? 

अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम से पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करनी चाहिए। अगर पूरा बिल की पेमेंट न कर पाएं तो मैक्सिमम पेमेंट जरूर करें। लो क्रेडिट कार्ड होने पर कभी भी बार-बार लोन के लिए अप्लाई न करें। ऐसा करने से आपका क्रेडिट स्कोर और गिर सकता है। 

Priyanka Kumari
Jun 19, 2025