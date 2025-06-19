आज फिर धड़ाम हुआ अदाणी पोर्ट्स का शेयर! करीब 3% टूटा भाव - हाइफा पोर्ट से संबंधित इस खबर के बाद बिखरा स्टॉक
मीडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच निवेशक इजरायल के प्रमुख पोर्ट, हाइफा पोर्ट (Haifa Port) के लिए संभावित खतरे को लेकर चिंतित हैं जिसके कारण शेयर टूटा है।
Adani Ports Share Price: अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनोमिक जोन (APSEZ) का शेयर आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज करीब 3% गिरकर ट्रेड कर रहा है। आज लगातार 7वां दिन है जब शेयर में यह गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है।
अदाणी पोर्ट्स के शेयर में क्यों गिरावट?
दरअसल APSEZ के पास इजरायल के हाइफा पोर्ट (Haifa Port) में बहुमत हिस्सेदारी है जिसे साल 2023 में अदाणी पोर्ट ने कुल 1.18 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया था।
ईरान ने हाल ही में हाइफा बंदरगाह और उसके पास स्थित एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। हालांकि, अदाणी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) ने साफ किया है कि इस संघर्ष का अडानी द्वारा संचालित बंदरगाह पर कोई असर नहीं पड़ा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के दौरान कुछ छर्रे पोर्ट के केमिकल टर्मिनल में गिरे, जबकि कुछ अन्य पास की तेल रिफाइनरी में आकर गिरे। इसके बावजूद, अडानी समूह ने दावा किया है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
Adani Ports Share Price
कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:37 बजे तक एनएसई पर 2.80% या 38.40 रुपये टूटकर 1,334.20 रुपये पर कारोबार कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.73% या 37.50 रुपये गिरकर 1334.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
कंपनी का शेयर आज करीब 3% गिरकर अपने इंट्राडे लो 1331.90 रुपये पर पहुंच गया है।
Adani Ports Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि स्टॉक पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है। लेकिन पिछले 2 साल में शेयर 81 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 99 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 282 प्रतिशत से अधिक टूटा है।