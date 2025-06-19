Metal Stocks Today: गुरुवार, 19 जून को एक बार फिर से मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:29 बजे तक निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.83% गिरकर 9,082.55 अंक पर ट्रेड कर रहा था। खबर लिखे जानें तक JSW Steel को छोड़कर तमाम मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।

सुबह 11:29 बजे तक के आंकड़े

वेदांता में सबसे बड़ी गिरावट

खबर लिखे जाने तक दिग्गज मेटल स्टॉक वेदांता लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां शेयर 2.85% गिरकर ट्रेड कर रहा था। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2.47%, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2.22%, एनएमडीसी लिमिटेड 1.53% गिरा है।

क्यों गिर रहा है मेटल स्टॉक?

इस गिरावट की मुख्य वजह प्रॉफिट बुकिंग है। मई की रैली के बाद निवेशकों ने मेटल शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है साथ ही, अमेरिका-चीन ट्रेड वार्ता के ना बढ़ने और मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत ने भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे एनर्जी-आधारित इनपुट लागत बढ़ने का डर बना है जिसका असर मेटल कंपनियों के मार्जिन पर पड़ सकता है।

इसके साथ ही, इस सप्ताह फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 4.25-4.50% पर स्थिर रखीं, और भविष्य की नीति पर सॉफ्ट संकेत दिए। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे डॉलर में वैल्यूड कमोडिटीज, जैसे मेटल्स, महंगे हो गए। इसका सीधा असर मेटल कंपनियों की लागत पर पड़ने की संभावना है।

एक्सपर्ट के मुताबिक मेटल इंडस्ट्री को आगे चलकर दो चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं: पहला- इनपुट लागत और उत्पाद की कीमतों के बीच का बढ़ता अंतर और दूसरा- कम होते एक्सपोर्ट कंपीटिटर।

डॉलर में लंबे समय तक तेजी रहने से - अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ - ग्लोबल मेटल की मांग और भी कम हो सकती है, खासकर चीन जैसे बाजारों से जो डॉलर की कीमत वाली वस्तुओं पर निर्भर हैं।