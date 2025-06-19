scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारवेदांता लिमिटेड, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक सहित तमाम मेटल स्टॉक्स धड़ाम! जानिए क्यों हो रही है गिरावट?

वेदांता लिमिटेड, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक सहित तमाम मेटल स्टॉक्स धड़ाम! जानिए क्यों हो रही है गिरावट?

सुबह 11:29 बजे तक निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.83% गिरकर 9,082.55 अंक पर ट्रेड कर रहा था। खबर लिखे जानें तक JSW Steel को छोड़कर तमाम मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 11:49 IST

Metal Stocks Today: गुरुवार, 19 जून को एक बार फिर से मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:29 बजे तक निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.83% गिरकर 9,082.55 अंक पर ट्रेड कर रहा था। खबर लिखे जानें तक JSW Steel को छोड़कर तमाम मेटल शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 11:29 बजे तक के आंकड़े

वेदांता में सबसे बड़ी गिरावट

खबर लिखे जाने तक दिग्गज मेटल स्टॉक वेदांता लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां शेयर 2.85% गिरकर ट्रेड कर रहा था। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 2.47%, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2.22%, एनएमडीसी लिमिटेड 1.53% गिरा है।

क्यों गिर रहा है मेटल स्टॉक?

इस गिरावट की मुख्य वजह प्रॉफिट बुकिंग है। मई की रैली के बाद निवेशकों ने मेटल शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है साथ ही, अमेरिका-चीन ट्रेड वार्ता के ना बढ़ने और मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत ने भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे एनर्जी-आधारित इनपुट लागत बढ़ने का डर बना है जिसका असर मेटल कंपनियों के मार्जिन पर पड़ सकता है।

इसके साथ ही, इस सप्ताह फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 4.25-4.50% पर स्थिर रखीं, और भविष्य की नीति पर सॉफ्ट संकेत दिए। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे डॉलर में वैल्यूड कमोडिटीज, जैसे मेटल्स, महंगे हो गए। इसका सीधा असर मेटल कंपनियों की लागत पर पड़ने की संभावना है।

एक्सपर्ट के मुताबिक मेटल इंडस्ट्री को आगे चलकर दो चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं: पहला- इनपुट लागत और उत्पाद की कीमतों के बीच का बढ़ता अंतर और दूसरा- कम होते एक्सपोर्ट कंपीटिटर।

डॉलर में लंबे समय तक तेजी रहने से - अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ - ग्लोबल मेटल की मांग और भी कम हो सकती है, खासकर चीन जैसे बाजारों से जो डॉलर की कीमत वाली वस्तुओं पर निर्भर हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 19, 2025