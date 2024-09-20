Nifty, BankNifty Outlook: क्या रिकॉर्ड हाई की तरफ जाएगा निफ्टी?

यह तीसरी बार है जब बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ है। आमतौर पर, ऑल-टाइम हाई के पहले प्रयास में असफलता मिलती है, लेकिन दूसरे प्रयास में सफलता की संभावना अधिक होती है। नया रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद, बैंक निफ्टी में 2000 अंकों तक की और तेजी देखने को मिल सकती है।



मेहता इक्विटीज लिमिटेड के प्रशांत तापसे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) के मुताबिक

निफ्टी नए रिकॉर्ड उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, जिसका कारण 50 बेसिस प्वाइंट की फेड दर कटौती और अर्थव्यवस्था के सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। एफओएमसी के प्रक्षेपण इस वर्ष और दर कटौती के साथ-साथ स्थिर जीडीपी वृद्धि का संकेत देते हैं। निफ्टी के 25,000-26,000 की रेंज में कारोबार करने की उम्मीद है, जिसमें 25,500 पर प्रमुख प्रतिरोध रहेगा। हालिया ट्रेडिंग में एफआईआई नेट विक्रेता थे, जबकि डीआईआई नेट खरीदार। मजबूत बाजार गति के साथ, निफ्टी आज नए रिकार्ड हाई की तरफ जा सकता है।

