scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIREDA का शेयर 29% नीचे, अब क्या करें?

IREDA का शेयर 29% नीचे, अब क्या करें?

प्रभुदास लीलाधर के टेक्नीकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "शेयर के लिए सपोर्ट 216 रुपये पर रहेगा। लंबी तेजी के लिए 242 रुपये के स्तर को पार करना होगा। न 2024 तक, सरकार के पास इसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 16:52 IST
IREDA के शेयरों में सोमवार को लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही
IREDA के शेयरों में सोमवार को लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रहीIREDA के शेयरों में सोमवार को लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही

IREDA के शेयरों में सोमवार को लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही। शेयर 1.15 प्रतिशत गिरकर 224.78 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस साल 15 जुलाई को इस स्टॉक ने 310 रुपये का हाई लगाया था तब से ये स्टॉक 28.82 प्रतिशत नीचे आ चुका है।गौरतलब है कि IREDA का आईपीओ मूल्य 32 रुपये से 589.53 प्रतिशत मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसे 29 नवंबर, 2023 को लिस्ट किया गया था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर को 215-200 रुपये पर सपोर्ट मिल सकता है

बाजार के जानकार कह रहे हैं कि इस शेयर को 215-200 रुपये पर सपोर्ट मिल सकता है और यहां से इस स्टॉक में कुछ मोमेंटम आ सकता है लेकिन 300 रूपये की तेजी के लिए 242-255 रुपये के ऊपर आना होगा। 

बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह

बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "शेयर में अपने ऑल टाइम हाई से तेज गिरावट दिखाई है, अब इसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं।

एंजेल वन के टेक्नीकल एनालिस्ट 

एंजेल वन के टेक्नीकल एनालिस्ट का कहना है कि आईआरईडीए में 215-200 की रेंज में सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऊपर की ओर, 250-255 रुपये के क्षेत्र में मजबूत रेसिस्टेंस हैं।

प्रभुदास लीलाधर के टेक्नीकल रिसर्च एनालिस्ट  

प्रभुदास लीलाधर के टेक्नीकल रिसर्च एनालिस्ट शिजू कुथुपालक्कल ने कहा, "शेयर के लिए सपोर्ट 216 रुपये पर रहेगा। लंबी तेजी के लिए 242 रुपये के स्तर को पार करना होगा। न 2024 तक, सरकार के पास इसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 9, 2024