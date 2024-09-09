All Time High पर ये Small Cap स्टॉक! 7 महीने में पैसा डबल कर चुका है शेयर

ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए कई तरह की सर्विस प्रोवाइ़र कंपनी Deep Industries में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली। स्टॉक में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक एक ही दिन में 79 रुपए बढ़कर स्टॉक 476 रुपए के भाव पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में स्टॉक 90 प्रतिशत भाग चुका है। ऐसे में कंपनी के फंडामेंटल्स से लेकर तेजी की वजह जानते हैं।

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?

दरअसल Deep Industries के शेयरों में तेजी का कारण बड़ा ऑर्डर मिलना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ONGC) से कंपनी को 1,402 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद तजी आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ONGC से 1,402 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है। 15 साल के लिए ये ऑर्डर एग्रीमेंट हुआ है, जो ONGC के राजमुंदरी एसेट में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है। कंपनी ने बताया कि ये अबतक का सबसे बड़ा ऑर्डर , इससे ऑर्डर बुक लगभग डबल हो गई है।

Deep Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर पारस सावला ने कहा कि ये रणनीतिक उपलब्धि हमें तेल और गैस सर्विस की वैल्यू सीरिज में एक अधिक अभिन्न भूमिका निभाने की स्थिति में लाएगी। पिछले 30 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाने में अच्छा काम करेंगे।

Q1FY25 रिजल्ट्स

वित्त वर्ष 2025 के Q1 को देखें तो नेट प्रॉफिट में 24.9% की साल दर साल (YoY) के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। वहीं कंसोलिडेटेड आय भी 21.9% बढ़कर 123.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। EBITDA की बात की जाए तो 26.4% बढ़कर ₹61.43 करोड़ पर पहुंच गया है। EBITDA margin को देखें तो 46.4% से गिरकर 45.7% पर पहुंचा।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

कंपनी साल 1991 में स्थापित हुई थी। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑयल और गैस फील्ड से जुड़ी सर्विस मुहैया कराना है। Deep Industries की खासियत नेचुरल गैस कंप्रेशन, ड्रिलिंग और वर्कओवर सर्विस और गैस डिहाड्रेशन सर्विस शामिल है। इसके साथ ही कंपनी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट सर्विस भी देती है।

कंपनी का मार्केट कैप 3,021 करोड़ रुपए है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 8.73% है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.49%, FIIs की 2.11%, Public की 34.40% है।

