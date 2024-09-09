scorecardresearch
Ather Energy को साल 2013 में IIT मद्रास के ग्रेजुएट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन के जरिए लॉन्च की गई थी। Ather भारत के टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं में शामिल है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक, TVS और Baja Auto शामिल हैं।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 16:32 IST
Ather Energy की ओर से SEBI के पास IPO के लिए प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं

एक तरफ Ola Electric के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत की इलेक्ट्रिक-टू व्हीलर कंपनी Ather Energy ने IPO लाने की तैयारी कर ली है। Ather Energy की ओर से SEBI के पास IPO के लिए प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। यहां दिलचस्प ये भी है कि Ola Electric की लिस्टिंग 9 अगस्त 2024 को हुई थी ओर ठीक एक महीने बाद Ather Energy की ओर से IPO के लिए पेपर फाइल किए गए हैं।

पब्लिक ऑफर

DRHP के हिसाब से देखें तो पब्लिक ऑफर में ₹3,100 करोड़ के नए शेयरों को जारी किया जाएगा। इस प्रस्ताव में निवेशकों और प्रमोटरों के जरिए 2.2 करोड़ शेयरों की बिक्री का ऑफर भी शामिल है।OFS के तहत तरुण संजय मेहता और स्वप्निल बाबनलाल जैन कंपनी में 1 मिलियन इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। Caladium Investment Pte Ltd, National Investment and Infrastructure Fund II,  3State Ventures Pte. Ltd, IITM Incubation Cell और IITMS Rural Technology and Business Incubator बेचने वाले शेयरधारकों में शामिल हैं।

Ather Energy

बेंगलुरु बेस्ड कंपनी Ather Energy इस इश्यू के जरिए जो फंड जुटाएगी, उससे इस्तेमाल महाराष्ट्र राज्य में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलक फैक्ट्री स्थापित करने और रिचर्स एंड डेवलपमेंट के लिए करेगी। आपको बता दें कि Ather Energy को साल 2013 में IIT मद्रास के ग्रेजुएट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन के जरिए लॉन्च की गई थी। Ather  भारत के टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं में शामिल है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक, TVS और Baja Auto शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट

कंपनी के पास इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में 12% हिस्सेदारी है और जल्द ही अपने उच्च प्रदर्शन वाले 450 Apex scooter की डिलीवरी शुरू करेगी। Ather Energy अपनी नई फैमिली स्कूटर पर बड़ा दांव लगा रही है।Ather Energy की IPO की प्लानिंग को FAME सब्सिडी में कमी के चलते देरी हुई थीं, लेकिन कंपनी अब पूरी तैयारी मोड में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
