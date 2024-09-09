Brokerage Pics: SBI Cards, HCG & Narayana Hrudayalaya में क्या करें?
घरेलू ब्रोकरेज फर्म SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज ने चार स्टॉक-एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, नारायण हृदयालय, हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एचसीजी) और फेडरल बैंक लिमिटेड - पर दांव लगाने का सुझाव दिया है।
SBI Cards
खरीदें
टारगेट प्राइस: 880-890 रुपये
स्टॉप लॉस: 720 रुपये
SBI Cards पिछले कुछ महीनों से दबाव में कारोबार कर रहा है क्योंकि जून के महीने में शेयर ने 647.95 रुपये के अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ था। हालांकि, पिछले सप्ताह दैनिक चार्ट पर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर एक बार फिर गति पकड़ने के कारण कीमतों में तेज सुधार देखा गया है। ट्रेडर 785-780 रुपये की सीमा में गिरावट पर 880-890 रुपये के ऊपरी लक्ष्य के लिए 720 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक खरीद सकता है।
फेडरल बैंक
खरीदें
लक्ष्य मूल्य: 216 रुपये
बढ़त: 18%
फ़ेडरल बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता Q1FY25 में बेहतर हुई है। 30 जून, 2024 तक सकल NPA सुधरकर 2.11 प्रतिशत हो गया। NIIs में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,291.98 करोड़ रुपये हो गया, जबकि NIMs 3.16 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।
नारायण हृदयालय
खरीदें
लक्ष्य मूल्य: 1,600-1,630 रुपये
स्टॉप लॉस: 1,200 रुपये
नारायण हृदयालय शॉर्ट ट्रेडं में 1,170-1,320 रुपये की व्यापक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, जबकि स्टॉक अपट्रेंड में है क्योंकि स्टॉक को दैनिक चार्ट पर अपने 200 दिनों के मूविंग औसत से ऊपर देखा जा सकता है। पिछले सप्ताह छह महीने से अधिक के लंबे कंसोलिडेशन के चरण के बाद 1,320 रुपये के प्रमुख रेसिस्टेंस स्तर से ऊपर चार्ट पर एक नया ब्रेकआउट देखा गया था। इसलिए, कोई भी 1,200 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस के साथ 1,600-1,630 रुपये के ऊपरी लक्ष्य के लिए 1,345-1,325 रुपये की सीमा में स्टॉक खरीद सकता है।
HCG
खरीदें
लक्ष्य मूल्य: 448 रुपये
टारगेट; 11% अपसाइड
बेंगलुरु स्थित हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज (HCG) भारत में कैंसर देखभाल का हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। भारत और अफ्रीका में कुल 22 व्यापक कैंसर केंद्र हैं। 'मिलन' ब्रांड के तहत, HCG 7 प्रजनन केंद्र संचालित करता है। कंपनी को विश्वास है कि उभरते केंद्रों में अगले 12 महीनों में रेवेन्यु ग्रोथ और मार्जिन विस्तार देखने को मिलेगा। इस प्रकार, यह उम्मीद की जाती है कि शेयर 8 से 10 महीनों के समय में 448 रुपये का मूल्य लक्ष्य देखेगा।
डिस्क्लेमर- कोई भी खरीद या बिक्री से पहले विशेषज्ञ या अपने विवेक से काम लें. किसी भी नुकसान के लिए बिजनेस टुडे बाजार जिम्मेदार नहीं होगा।