Ola Electric Share : 76 रुपये पर जा सकता है स्टॉक! क्या फंस गए निवेशक?

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 9, 2024 13:43 IST
Ola Electric Mobility Ltd के शेयरों ने सोमवार के सेशन में भारी गिरावट जारी रखी। इंट्रा डे के दौरान शेयर 5.06 प्रतिशत गिरकर 104 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 157.53 रुपये से 33.92 प्रतिशत नीचे आ चुका है, जो कि पिछले महीने 20 अगस्त को देखा गया था। अब निवेशक के मन में एक ही बड़ा सवाल है कि क्या स्टॉक में आखिर गिरावट कब थमेगी? क्या अभी और नीचे जाएगा स्टॉक? बिजनेस टुडे ने मार्केट के कई दिग्गजों से इस पूरी स्थिति पर राय ली है। 

Geojit Financial के सीनियर VP गौरांग शाह 

Geojit Financial के सीनियर VP गौरांग शाह का कहना है कि अगर आप FOMO (फियर ऑफ मिसिंग आउट) फैक्टर में रहते हैं, तो कृपया शेयर में कूदने की कोशिश न करें। 76 रुपये पर हमने लॉन्ग टर्म नजरिये के साथ 'सब्सक्राइब' सिफारिश दी थी। 157.53 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद शेयर में लगातार करेक्शन जारी है क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया था। कंपनी के बैलेंसशीट में साफतौर पर लॉस देखे जा सकते है, जिससे उभरने में लंबा समय लगेगा। 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की पेशकश, जिसे अगर बुक किया जाता है, तो अगले साल दीपावली तक ग्राहक तक पहुंचेगी। तब तक बड़ा कॉम्पिटिशन आने वाला है। गिगा सेल फैक्ट्री में उत्पादन शुरू होने में कुछ समय लगेगा।

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है

SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है कि तकनीकी तौर पर देखें तो, इस लेवल पर सपोर्ट 100 रुपये के स्तर पर देखा जा सकता है। लगातार नेगेटिव बॉटमलाइन और उच्च कर्ज के बावजूद शानदार रन-अप के बाद, मौजूदा लेवल पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत ओवरवैल्यूएड और बेयरिश दिख रही है। जिसमें अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 रुपये पर है। अगर इस सपोर्ट के नीचे स्टॉक जाता है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 76 रुपये पर भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस 120 रुपये पर होगा,” सेबी-पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन ने कहा।

Religare Broking के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह

Religare Broking के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि शेयर डेली चार्ट पर कमजोर दिख रहा है और 100 रुपये के स्तर की ओर गिर सकता है।  ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि स्टॉक का करंट लेवल 'बेयरिश' दिख रहा है। एक ने तो ये भी कहा कि बड़ा रिस्क उठाने की क्षमता वाले निवेशक या लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने वाले ही इसमें निवेश पर विचार करें।

हाल ही में आए कंपनी के रिजल्ट्स

हाल ही में आए कंपनी के रिजल्ट्स बताते हैं कि कंसोलिडेटेड नेट लॉस अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY25) में 267 करोड़ रुपये से बढ़कर 347 करोड़ रुपये हो गया। Ola Electric की स्थापना 2017 में हुई थी। यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके कोर कॉम्पोनेंट्स जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स, और व्हीकल फ्रेम का निर्माण करती है, जो ओला फ्यूचर फैक्ट्री में बने हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 9, 2024