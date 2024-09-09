सरकारी कंपनी से भी Suzlon Energy को मिलने लगे ऑर्डर, शेयरों में जबदरस्त रफ्तार!

Suzlon Energy के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 3 प्रतिशत तक उछल गया। स्टॉक में तेजी की वजह है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले कुछ दिनों से एक्सपेंशन प्लान पर भी काफी एग्रेसिव कदम उठा रही है। हाल ही में कंपनी ने सुज़लोन एनर्जी ने Renom Energy Services में 51 प्रतिशत का अधिग्रहण पूरा कर लिया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सरकारी कंपनी से मिला ऑर्डर

दरअसल Suzlon Energy को NTPC की रेन्यूएबल सब्सिडियरी NTPC Green Energy की ओर से बड़ा ऑर्डर मिला है। सुजलोन एनर्जी ने कहा कि वह गुजरात राज्य में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के दो प्रोजेक्ट्स और इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी के एक प्रोजेक्ट के लिए 370 विंड टरबाइन जनरेटर्स (WTGs) की कुल इंस्टालेशन करेगी। इन टरबाइन जनरेटर्स में S144 मॉडल होगा, जो हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर (HLT) टॉवर से लैस होंगे और हर एक की रेटेड क्षमता 3.15 मेगावाट होगी।

मैनेजमेंट का बड़ा बयान

Suzlon Group के वाइस चेयरमैन गिरीश टांटी ने कहा कि ये ऑर्डर उनकी कंपनी का NGEL से पहला सीधा विंड नर्जी ऑर्डर है, जो सुज़लोन की PSU ग्राहक सेगमेंट में सफल वापसी का संकेत है। ये प्रोजेक्ट गुजरात में एक PSU के जरिए सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर बनेगा, जो राज्य की रेन्यूएबल एनर्जी में नेतृत्व को मजबूत देगा। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने पर ये भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक नया मानक स्थापित करेगी, भारत की एनर्जी आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि, और NGEL के 2032 तक 60 गीगावाट रेन्यूएबल ऊर्जा क्षमता जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। कंपनी के लिए ऑर्डर काफी अहम है। इसके साथ ही सुज़लोन के सबसे बड़े कुमुलेटिव ऑर्डर बुक 3 सितंबर तक 5 गीगावाट के करीब पहुंच गया है।

स्टॉक की पिछले दिनों की चाल देखें तो Suzlon Energy के शेयर 3.27 प्रतिशत बढ़कर ₹77.18 पर पहुंच गए। स्टॉक साल-दर-साल 98 प्रतिशत और पिछले एक साल में 217 प्रतिशत बढ़ चुका है।