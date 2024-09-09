Tolins Tyres IPO: Bajaj Finance के अलावा ये भी आईपीओ भी हो सकता है अच्छा विकल्प?

केरल स्थित टोलिन्स टायर्स का IPO सोमवार, 9 सितंबर 2024 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। इच्छुक निवेशक इस IPO में बुधवार, 11 सितंबर 2024 तक निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल ₹230 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इसमें से ₹200 करोड़ की वैल्यू के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि दो मौजूदा प्रमोटर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए ₹15-₹15 करोड़ के शेयर बेचेंगे। इन प्रमोटर्स में कलमपरम्बिल वर्की टोलिन और जेरिन टोलिन शामिल हैं, जिनकी कंपनी में वर्तमान हिस्सेदारी 83.31% है।

एंकर निवेशकों से ₹69 करोड़ जुटाए

IPO से पहले, टोलिन्स टायर्स ने 8 एंकर निवेशकों से ₹69 करोड़ जुटाए, जिसमें प्रति शेयर ₹226 के मूल्य पर उन्हें 30,53,097 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए। इसके एंकर बुक में BofA सिक्योरिटीज यूरोप SA, NAV कैपिटल VCC, विकासा इंडिया EIF, Invicta कॉन्टिनम फंड, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट, Settrade रेवोल्यूशन फंड, मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और अशिका ग्लोबल सिक्योरिटीज जैसे नाम शामिल थे।

टोलिन्स टायर्स

टोलिन्स टायर्स के उत्पादों में हल्के वाणिज्यिक वाहन टायर, ऑफ-रोड/कृषि टायर (OTR), दोपहिया और तिपहिया वाहन टायर, टायर ट्यूब और टायर फ्लैप, प्रीक्योर ट्रेड रबर (PCTR), पारंपरिक ट्रेड रबर, बॉन्डिंग गम, वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, रस्सी रबर और अन्य शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास 8 डिपो थे और इसके 3,737 डीलर भारत में कार्यरत थे।

तीन फैक्ट्री

टोलिन्स टायर्स की तीन फैक्ट्री हैं, जिनमें से दो केरल के कलाडी में मट्टूर में स्थित हैं और तीसरा संयंत्र UAE के रस अल खैमाह में अल हमरा इंडस्ट्रियल ज़ोन में स्थित है। कंपनी के पास टायर श्रेणी में 163 स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (SKUs) और ट्रेड रबर श्रेणी में 1,003 SKUs हैं।

समाप्त वित्तीय वर्ष

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, टोलिन्स टायर्स ने ₹26.01 करोड़ का शुद्ध मुनाफा और ₹228.69 करोड़ की राजस्व रिपोर्ट की। कंपनी ने शुद्ध पेशकश का 50% योग्य संस्थागत बोलीदाताओं के लिए आरक्षित किया है, जबकि 15% शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) के लिए और खुदरा निवेशकों के लिए 35% शेयर आरक्षित किए गए हैं।

16 सितंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे

टोलिन्स टायर्स IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर सफरॉन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जबकि कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार हैं। कंपनी के शेयर 16 सितंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट का आकलन: रेटिंग: न्यूट्रल

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के अनुसार, कंपनी के ग्राहक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हैं। यह एक छोटा खिलाड़ी है, लेकिन धीरे-धीरे विस्तार कर रहा है। इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और निरंतर वृद्धि से कंपनी का IPO वैल्युएशन ठीक लग रहा है। जो निवेशक लंबे समय तक टायर उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, वे IPO में निवेश पर विचार कर सकते हैं।