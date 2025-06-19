HDB Financial Services IPO: आईपीओ डेट कन्फर्म! 25 जून को खुलेगा ऑफर, जीएमपी ₹100 के पार

HDB Financial Services IPO Dates: दिग्गज एनबीएफसी कंपनी HDB Financial Services Limited के आईपीओ का डेट अब कन्फर्म हो गया है। इसकी जानकारी खुद HDFC Bank ने आज एक लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग से दी है।

बैंक ने अपने फाइलिंग में बताया कि रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार 25 जून 2025 को खुलेगा। निवेशक इसमें शुक्रवार 27 जून 2025 तक पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ में एंकर निवेशक एक दिन पहले 24 जून को पैसा लगाएंगे।

एचडीएफसी बैंक ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दाखिल किया है।

इस आईपीओ का साइज ₹12,500 करोड़ का है जहां कंपनी ₹2,500 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) की पेशकश कर रही है। इस ओएफएस में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक अपने शेयर ऑफलोड कर रही है जिसके पास वर्तमान में HDB में 94.3% हिस्सेदारी है।

आईपीओ के डेट सामने आते है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जीएमपी में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपये को पार कर गया है।

HDB Financial Services IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 105 रुपये है।

HDB Financial Services IPO Allotment Date

इस आईपीओ की अलॉटमेंट सोमवार 30 जून 2025 को हो सकती है।

HDB Financial Services IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 2 जुलाई को हो सकती है।

HDB Financial Services के बारे में

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDBFS) एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। यह पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस देती है।

एचडीबीएफएस को अपने लॉन्ग टर्म लोन और बैंक सुविधाओं के लिए केयर एएए और क्रिसिल एएए रेटिंग और अपने शॉर्ट टर्म और कमर्शियल पेपर के लिए ए1+ रेटिंग मिली है।

कंपनी के बिजनेस में लेंडिंग और बीपीओ सर्विस दोनों मौजूद है।