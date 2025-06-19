scorecardresearch
BT TV
Walmart जोड़ेगा 1 लाख नए MSMEs, 'Vriddhi' प्रोग्राम से मिलेगी ग्लोबल पहचान

Walmart जोड़ेगा 1 लाख नए MSMEs, ‘Vriddhi’ प्रोग्राम से मिलेगी ग्लोबल पहचान

Walmart अगले तीन सालों में एक लाख नए MSMEs को अपने ‘Walmart Vriddhi’ प्रोग्राम से जोड़ेगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 19, 2025 15:35 IST
Walmart
Walmart

भारत में छोटे और मझोले व्यापारों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की जानी-मानी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट (Walmart) ने बड़ा एलान किया है। कंपनी अगले तीन सालों में एक लाख नए MSMEs को अपने ‘Walmart Vriddhi’ प्रोग्राम से जोड़ेगी। इस योजना के जरिए इन कारोबारियों को डिजिटल ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट के मौके, और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेचने का अवसर मिलेगा।

Ideas to Impact के साथ नई शुरुआत

Walmart ने अब 'Ideas to Impact Foundation' के साथ साझेदारी की है। यह छोटे कारोबारियों को मार्केट से जोड़ने और उन्हें बिजनेस स्किल्स सिखाने का काम करेगी। Walmart के मुताबिक, इस साझेदारी से भारत के छोटे बिजनेस न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे। इससे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट तक सीधी पहुंच मिलेगी।

Walmart का बड़ा एक्सपोर्ट गोल

Walmart पहले ही यह साफ कर चुका है कि वह भारत से हर साल 10 बिलियन डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का गोल रखता है, जिसे 2027 तक पूरा करना है। कंपनी के मुताबिक भारत में मौजूद MSMEs की ताकत से न केवल घरेलू सप्लाई मजबूत होगी, बल्कि एक्सपोर्ट की दिशा में भी तेजी आएगी।

70,000 MSMEs को मिला फायदा

Walmart का Vriddhi प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था। अब तक इसने 70,000 से ज्यादा MSMEs को ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस में मदद की है। इस प्रोग्राम के जरिए कारोबारियों को डिजिटल कौशल, ऑनलाइन बिक्री, बिजनेस मैनेजमेंट और ग्लोबल मार्केट्स के लिए तैयार किया जाता है। अब नए फेज में और भी बेहतर टूल्स और ट्रेनिंग दी जाएगी।

Flipkart का 'Samarth' प्रोग्राम

Walmart की भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart भी MSMEs की मदद कर रही है। Flipkart ने 'Samarth' नाम से एक खास पहल शुरू की है जो भारतीय कारीगरों, बुनकरों और माइक्रो एंटरप्राइजेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देती है। इस पहल के तहत Flipkart ऐप पर एक अलग सेक्शन बनाया गया है जहां ग्राहक सीधे इन लोगों के बनाए प्रोडक्ट्स देख और खरीद सकते हैं।

नए टूल्स और सपोर्ट सिस्टम

Walmart अब ऐसे टूल्स लेकर आ रहा है जो MSMEs को विज़ुअल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और एक्सपोर्ट रेडीनेस में मदद करेंगे। कंपनी नए पार्टनर्स को भी जोड़ेगी जो MSMEs को जरूरी ट्रेनिंग और नेटवर्किंग के अवसर देंगे। इससे उन्हें न केवल सीखने को मिलेगा बल्कि नए बाजारों में खुद को साबित करने का मौका भी मिलेगा।

भारत के लिए मजबूत इरादे

Walmart पिछले 25 सालों से भारत में मौजूद है और अब वह देश की डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटे कारोबारियों को जोड़कर वह न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर रहा है।

Jun 19, 2025