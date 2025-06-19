जुलाई से बदल जाएंगे ATM से डेबिट कार्ड तक के नियम, जानें आपके बैंक में क्या होगा बदलाव

1 जुलाई 2025 से कई बैंकिंग नियम बदल रहे हैं। कई बैंक अपने ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा रहा है तो कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करेगा।

आइए, जानते हैं कि जुलाई 2025 से कौन-से बैंकिंग नियम बदलने वाले हैं।

ATM ट्रांजेक्शन पर लगेगा ज्यादा चार्ज

ICICI Bank एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ा रहा है। जुलाई से 3 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लगेगा। वहीं, नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 8.5 रुपये का शुल्क लगेगा। बता दें कि मेट्रो-सिटी में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 3 है, जबकि छोटे शहरों में ये लिमिट 5 है।

IMPS ट्रांजेक्‍शन

अब IMPS ट्रांजेक्‍शन पर भी ज्यादा चार्ज लगेगा। 1 हजार रुपये तक कि राशि पर 2.50 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं 1,000 से 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का चार्ज लगेगा।

कैश विड्रॉल चार्ज

कस्टमर पूरे महीने में 3 बार फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा कैश विड्रॉल पर ₹150 का शुल्क लग सकता है। वहीं, 1 लाख से ज्यादा की निकासी पर 1,000 रुपये का चार्ज लगेगा।

डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड (Debit Card) पर एनुअल चार्ज ₹300 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक में यह चार्ड 150 रुपया है। कार्ड खोने या बदलवाने पर 300 रुपये का चार्ज लगेगा।

क्रेडिट कार्ड

अगर आपके पास HDFC Bank का क्रेडिट कार्ड (HDFC Credit Card) है तो ड्रीम11, MPL जैसे गेमिंग ऐप्‍स पर मंथली 10 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने पर 1 फीसदी का एक्सट्रा चार्ज देना होगा। वहीं, इन खर्चों पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी वॉलेट्स में 10,000 रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करने पर भी 1% का एक्सट्रा चार्ज देना होगा।

घर के किराए की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तब भी 1 फीसदी का शुल्क देना होगा। फ्यूल के लिए ₹15,000 से ज्यादा की लेनदेन पर भी 1 फीसदी का चार्ज देना होगा।