Annual Fastag जल्द होगा लागू, लेने से पहले ही जान लें इसके फायदे और नुकसान

टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने वाला है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर में एनुअल फास्टैग पास लागू करने का एलान कर दिया है। एनुअल फास्टैग पास 15 अगस्त 2025 से लागू होगा।

क्या है एनुअल फास्टैग पास?

सालाना टोल पास (Annual FASTag Pass) में सिर्फ ₹3000 में मिलेगा। इसमें पैसेंजर व्हीकल (कार, जीप या फिर बाकी वाहन) को 200 टोल क्रॉस करने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हर ट्रिप पर सिर्फ ₹15 खर्च होंगे। अभी हर टोल पर ₹80 लगते हैं।

सरकार का मानना है कि टोल पास लागू हो जाने के बाद नेशनल हाईवे पर भीड़ कम हो जाएगी। इस पास के जरिये अब गाड़ियां टोल पर बिना रुके आसानी से क्रॉस हो जाएंगे।

क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा टोल पास

फास्टैग का सालाना पास उन गाड़ीचालकों के लिए फायदेमंद हैं जो रोजाना टोल देते हैं। ऑटो या कैब ड्राइवर क लिए भी यह पास काफी फायदेमंद है। जहां फास्टैग में बैलेंस को मैंटेन रखना पड़ता था, वहीं इसमें साल भर बिना किसी झंझट के टोल क्रॉस किया जा सकता है।

टोल पास में 200 टोल क्रॉस करने की लिमिट है। इससे पैसों की काफी सेविंग होगी। इसे ऐसे समझें कि अभी लगभग टोल क्रॉस करने पर ₹80 चार्ज लगता है। इस हिसाब से 200 टोल क्रॉस करने पर 16000 रुपये लगेगा। वहीं, टोल पास में केवल 3000 रुपये में 200 टोल क्रॉस हो जाएगा।

बता दें कि यह टोल पास केवल नेशनल हाईवे के लिए है। अगर आप लोकल टोल या स्टेट हाईवे क्रॉस करते हैं तब यह पास काम नहीं आएगा।

कैसे मिलेगा ये पास?

टोल पास लेना बहुत आसान होगा। टोल पास लागू होने के बाद इसे NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से इसे राजमार्ग यात्रा या फिर NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स और ऐप पर आसानी से उपलब्ध करवाया जाएगा।

इन लोगों के लिए नहीं टोल पास

अगर आप साल में एक-दुक्का बार टोल क्रॉस करते हैं तो आपके लिए टोल पास नहीं है। अगर आप टोल पास लेते हैं और सालभर में केवल 2-3 बार ही नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं तो सालभर में टोल पास बेकार हो जाएगा।