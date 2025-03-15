scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोMost Expensive Expressway In India: टोल के नाम पर जेब का कचूमर! फिर भी इस एक्सप्रेसवे पर हर रोज क्यों उमड़ता है ट्रैफिक?

Most Expensive Expressway In India: टोल के नाम पर जेब का कचूमर! फिर भी इस एक्सप्रेसवे पर हर रोज क्यों उमड़ता है ट्रैफिक?

Most Expensive Expressway In India: भारत में कई एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन इनमें से सबसे महंगे एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरानी कि बात है कि रोजाना इस एक्सप्रेसवे पर हजारों गाड़िया गुजरती है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 15, 2025 11:54 IST
Frustrated traveller highlights speeding fine issues on Mumbai-Pune Expressway
Frustrated traveller highlights speeding fine issues on Mumbai-Pune Expressway

अगर आप मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से सफर करने का सोच रहे हैं, तो पहले टोल टैक्स का हिसाब जरूर लगा लें। ये भारत का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे (Most Expensive Expressway) है, जहां हर किलोमीटर पर जेब से मोटी रकम निकलती है। इसके बावजूद, लोग इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों?

advertisement

22 साल में बना भारत का पहला एक्सप्रेसवे

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) देश का पहला 6-लेन एक्सप्रेसवे है, जो मुंबई और पुणे को सुपरफास्ट तरीके से जोड़ता है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन इसे पूरी तरह बनने में 22 साल का लंबा वक्त लग गया। हालांकि, कुछ हिस्से को 1999 में ही जनता के लिए खोल दिया गया था।

इस हाईवे को बनाने में करीब ₹16,300 करोड़ की लागत आई थी। पहले जहां मुंबई से पुणे जाने में 3 घंटे लगते थे, वहीं इस हाईवे के बाद सिर्फ 1 घंटे में सफर पूरा हो जाता है। मतलब, यात्रियों का टाइम भी बचेगा और ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी।

टोल इतना महंगा कि सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप सोच रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर सफर सस्ता होगा, तो जरा दोबारा सोचिए। यहां भारत के सबसे महंगे टोल दरों में से एक लागू है।कार के लिए एक तरफ का टोल ₹336 है। यानी ₹3.40 प्रति किलोमीटर का चार्ज देना होगा। आमतौर पर अन्य एक्सप्रेसवे का टोल ₹2.40 प्रति किलोमीटर होता है। यानी इस रूट पर आपको हर किलोमीटर ₹1 ज्यादा चुकाना होगा।

अगर आप डेली अप-डाउन करते हैं, तो महीने में हजारों रुपये सिर्फ टोल पर खर्च हो सकते हैं। लेकिन, लोग फिर भी इस रूट को चुनते हैं क्योंकि इससे सफर तेज और आसान हो जाता है।

खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी

यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ तेज सफर के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी शानदार वादियां और टनल्स भी लोगों को आकर्षित करती हैं। Sahyadri Mountains के बीच से गुजरने वाला यह रास्ता बेहद खूबसूरत है। लेकिन ध्यान रहे, यह भारत के सबसे खतरनाक एक्सप्रेसवे में से एक भी है। तेज स्पीड और घुमावदार सड़कों के कारण यहां अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। यही वजह है कि स्पीड लिमिट 100 kmph तय की गई है।

आने वाले समय में और बढ़ेगा एक्सप्रेसवे

महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) अब इस एक्सप्रेसवे को और चौड़ा करने की योजना बना रहा है। इसके लिए 8 नई टनल्स और 100 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। आने वाले समय में ये रास्ता और भी तेज और सुविधाजनक हो सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 15, 2025