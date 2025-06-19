Iran Viral Missile Video: आज इजरायल और ईरान के बीच तनाव का 7वां दिन है। लेकिन बीते रात यानी बुधवार 18 जून 2025 की रात से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जलती हुई चीज, आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। दूर से देखने पर किसी मछली के आकार का दृश्य दिखाई दे रहा था। लोग आपस में पूछने लगे, “क्या यह हाइपरसोनिक मिसाइल है?” जल्द ही पुष्टि हुई कि यह ईरान का ‘Fattah’ मिसाइल था, जिसकी स्पीड कथित तौर पर मैक 15 तक है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यहां देखें वीडियो-

ईरान ने इजरायल के खिलाफ एक असामान्य बैलिस्टिक मिसाइल दागी है,



ईरान ने पहली बार "सजील" मिसाइलों का प्रयोग किया है जो कि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है।



यह अपनी 2,000 किलोमीटर की रेंज में लगभग 700 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकता है। pic.twitter.com/zrIRiPhKun — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) June 19, 2025

यह मिसाइल लॉन्च ईरान के ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस III’ के ग्यारहवें फेज का हिस्सा था। इसने इजरायल की एयर डिफेंस को भेदते हुए इजराइल पर हमला किया।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ‘Fattah’ मिसाइल को “टर्निंग पॉइंट” बताया। IRGC ने कहा कि शक्तिशाली और अत्यधिक गतिशील फतह मिसाइलों ने आज रात इजरायल के बंकर हिला दिए हैं।

डिफेंस एक्सपर्ट ने मिसाइल की स्पीड और उड़ान के दौरान रूट डायवर्जन की क्षमता पर ध्यान दिया। मैक 13 से 15 की स्पीड वाली ये मिसाइल पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती साबित हुई है।

Fattah एक टू-फेज, सॉलिड-फ्यूल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें एक मूवेबल नोजल होता है। इसकी मारक क्षमता 1,400 किलोमीटर तक है, और यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर और बाहर ऑपरेट कर सकती है। 2023 में पहली बार इसे पब्लिक किया गया था।

ईरान की सरकारी मीडिया Press TV ने इसे अब तक का “सबसे तीव्र हमला” बताया, जिसे इजरायल की कई डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक पाई।

जवाब में इजरायली वायुसेना ने करमानशाह में सैन्य अड्डे पर पांच हेलिकॉप्टर, एक मिसाइल निर्माण केंद्र और एक सेंट्रीफ्यूज यूनिट को निशाना बनाया। इजरायल ने कहा कि इसका उद्देश्य ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को कम करना है।

अब तक केवल रूस, चीन और भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं। इस लिस्ट में ईरान का जुड़ना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। मिसाइल की गति और मार्ग बदलने की क्षमता ने इजरायली डिफेंस सिस्टम्स की कमजोरियों को उजागर किया, जो अब तक ड्रोन और पारंपरिक मिसाइलों तक सीमित था।