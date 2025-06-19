Swiggy, Siemens Energy India, Page Industries सहित इन 9 शेयरों पर दिग्गज ब्रोकरेज का दांव - 50% तक रैली संभव

Stocks to BUY: प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेज ने हाल ही में Chalet Hotels, Swiggy, Siemens Energy India, SJS Enterprises, International Gemmological Institute (IGI), Happy Forgings, Page Industries, Interarch Building Solutions और Sansera Engineering पर अपनी कवरेज शुरू की है। इनमें से अधिकांश शेयरों पर ब्रोकरेज ने ‘BUY’ कॉल दिया है और 50% तक की तेजी की संभावना जताई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Stocks to BUY

YES Securities ने Chalet Hotels पर 1,080 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कंपनी की मजबूत उपस्थिति और कमर्शियल रियल एस्टेट में विस्तार को प्रमुख कारण बताया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 21% की तेजी आ सकती है।

Swiggy पर IIFL Securities ने 535 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज ने स्विगी के फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना जताई है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 50% की तेजी आ सकती है।

Siemens Energy पर HDFC Securities ने 3,000 रुपये का टारगेट देते हुए इसे पावर सेक्टर में ‘प्योर-प्ले’ कंपनी बताया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 10% की तेजी आ सकती है।

Elara Capital ने SJS Enterprises पर 1,710 रुपये का टारगेट रखा है और इसके बेहतर रिटर्न रेश्यो और प्रीमियम वैल्यूएशन को हाइलाइट किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 36% की तेजी आ सकती है।

Happy Forgings पर ICICI Securities ने 1,150 रुपये का लक्ष्य दिया है और इसकी ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी को अहम बताया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 21% की तेजी आ सकती है।

Aditya Birla Money ने Interarch Building Solutions पर 2,650 रुपये का टारगेट रखा है और PEB इंडस्ट्री में इसकी मजबूत स्थिति को हाइलाइट किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 34% की तेजी आ सकती है।

Sansera Engineering को B&K Securities ने 1,601 रुपये के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है और इसके विविध पोर्टफोलियो और ग्लोबल ऑर्डर बुक के कारण लंबी अवधि का निवेश अवसर बताया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 24% की तेजी आ सकती है।

Stock to Reduce

Kotak Institutional Equities ने IGI पर ‘रिड्यूस’ रेटिंग दी है और 375 रुपये का टारगेट रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल पर संदेह जताया है। हालांकि ब्रोकरेज को फिर भी उम्मीद है कि शेयर में 4% की तेजी आ सकती है।

Stock to Hold

Page Industries को JM Financial ने 45,000 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ‘होल्ड’ रेटिंग दी है, जो दर्शाता है कि इसके ग्रोथ पर सीमित भरोसा है, खासकर महिलाओं के सेगमेंट में। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में -1% की गिरावट आ सकती है।