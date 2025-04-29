Best Mutual Fund: 1 साल में Lumpsum निवेश पर 18.51% का बंपर रिटर्न! झूम उठे निवेशक - आपके पास ये फंड है?

High Return Mutual Fund: म्यूचुअल फंड के बाजार में ऐसे कई स्कीम है जिसने निवेशकों को एक साल में तगड़ा रिटर्न दिया है। आज हम आपको एक ऐसे ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1 साल में Lumpsum निवेश पर 18.51% का रिटर्न दिया है।

इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है Invesco India Midcap Fund. मुख्य रूप से मिडकैप कंपनियों में निवेश करके पैसा बनाने वाली इस फंड की शुरुआत 19 अप्रैल 2007 को हुई थी।

Invesco India Midcap Fund Details

इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) मार्च 2025 तिमाही तक 5642.83 करोड़ रुपये था। 28 अप्रैल 2025 तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 158.22 रुपये था। इस फंड का बेंचमार्क BSE 150 Midcap TRI है।

Invesco India Midcap Fund Returns

इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में Lumpsum निवेश पर 18.51% का रिटर्न, 3 साल में 21.40% का रिटर्न, पिछले 5 साल में 31.25% का रिटर्न और अपने शुरुआत से अब तक 16.41% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास अभी 11,851 रुपये का कॉर्पस होता। वहीं पिछले 3 साल में यह 17,873 रुपये, पिछले 5 साल में यह 38,896 रुपये और शुरुआत से अब तक निवेशित रहने पर 152,940 रुपये का कॉर्पस होता।

अमित गणात्रा और आदित्य खेमानी इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर हैं।

Invesco India Midcap Fund: टॉप 10 होल्डिंग्स

28 मार्च 2025 तक के डेटा के मुताबिक

BSE Limited - 4.80%

L&T Finance Limited - 4.47%

Max Healthcare Institute Limited - 4.26%

The Federal Bank Limited - 4.17%

Trent Limited - 3.88%

JK Cement Limited - 3.68%

Dixon Technologies (India) Limited - 3.54%

Prestige Estates Projects Limited - 3.40%

Max Financial Services Limited - 3.34%

Coforge Limited - 3.30%

Invesco India Midcap Fund: टॉप 10 सेक्टर्स

28 मार्च 2025 तक के डेटा के मुताबिक