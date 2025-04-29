36 रुपये का शेयर पहुंचा 2,000 के पार, बैठे-बिठाए निवेशक बनें करोड़पति
Multibagger small-cap stock: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर है जिसने लॉन्ग-टर्म में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में RPG Life Sciences Ltd भी शामिल है। इस शेयर ने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है।
Multibagger Stock: शेयर बाजार ने कई निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा है। स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने के लिए निवेशकों को धैर्य रखना जरूरी है। अगर निवेशक धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है।
आज हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों के 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ बना दिया है।
हम फार्मा कंपनी RPG Life Sciences के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी के शेयर Harsh Goenka के पास भी हैं। 29 अप्रैल 2025 के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 12 फीसदी तक चढ़ गए थे।
शेयर में आई इस तेजी के पीछे की वजह हाल में कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट है। कंपनी ने आज दोपहर 12 बजे के बाद चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। इस नतीजे में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी।
कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस (RPG Life Sciences Q4 Result)
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में 786 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कंपनी का PAT 13.24 करोड़ रुपये था, जो कि मार्च 2025 की तिमाही में 117.35 करोड़ रुपये रहा।
चौथी तिमाही में कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 12.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 17 फीसदी की गिरावट आई।
हर्ष गोइनका के पास कितनी हिस्सेदारी? (RPG Life Sciences Share Holding Patterns)
कंपनी ने शेयर स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि मार्च 2025 के अंत में हर्ष गोइनका के पास कंपनी के 26,915 शेयर्स थे। इसका मतलब है कि वह कंपनी के 0.16 फीसदी के हिस्सेदार हैं।
वहीं, प्रमोटर के पास 72.95 फीसदी और पब्लिक के पास 27.05 फीसदी हिस्सेदारी है।
निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड (RPG Life Sciences Dividend)
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह निवेशकों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹24 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। कंपनी ₹20 रुपये का फाइनल डिविडेंड और ₹4 का अंतरिम डिविडेंड देगी। कंपनी ने साफ कहा कि अभी तक इस डिविडेंड पर मंजूरी नहीं मिली है। आगामी बोर्ड मीटिंग में इस डिविडेंड को मंजूरी मिलेगी।
निवेशकों को दिया छप्परफाड़ रिटर्न ((RPG Life Sciences Share Performance)
कंपनी के शेयर ने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर ने 7 फीसदी का मामूली रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में स्टॉक ने 155 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 740 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, स्टॉक की लिस्टिंग से लेकर अभी तक में शेयर ने 5,000 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
अगर साल 2008 में निवेशक ने स्टॉक में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होती। दरअस, साल 2008 में स्टॉक का प्राइस 18 रुपये था, जबकि आज शेयर का भाव 2,000 से ज्यादा हो गया है।