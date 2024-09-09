IPO Alert: अगले हफ्ते फिर आईपीओ की बारिश, किसमें पैसा लगाएंगे आप?

अगले हफ्ते आईपीओ बाजार में काफी हलचल रहेगी, जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस समेत चार कंपनियां अपना प्रारंभिक शेयर बिक्री शुरू करेंगी, जिससे कुल ₹8,390 करोड़ जुटाने की योजना है।

एसएमई कंपनियां भी अगले हफ्ते अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश

इन चार मुख्य-बोर्ड आईपीओ के अलावा, नौ एसएमई कंपनियां भी अगले हफ्ते अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश के साथ पदार्पण करने की तैयारी कर रही हैं, जिनका लक्ष्य ₹254 करोड़ जुटाने का है। इन 13 कंपनियों द्वारा आईपीओ के जरिए कुल ₹8,644 करोड़ जुटाने की योजना है।

मुख्य-बोर्ड आईपीओ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ शामिल

इन चार मुख्य-बोर्ड आईपीओ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ शामिल है, जिसके जरिए लगभग ₹6,560 करोड़ जुटाने की उम्मीद है, पीएन गाडगिल ज्वैलर्स (₹1,100 करोड़), क्रॉस लिमिटेड (₹500 करोड़), और टोलिंस टायर्स (₹230 करोड़)। इनमें से बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस लिमिटेड और टोलिंस टायर्स के आईपीओ 9 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे और 11 सितंबर को समाप्त होंगे, जबकि पीएन गाडगिल ज्वैलर्स का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा और 12 सितंबर को बंद होगा।

अर्खडे डेवलपर्स 16 सितंबर को आईपीओ लॉन्च करने की उम्मीद

इसके अलावा, अर्खडे डेवलपर्स 16 सितंबर को आईपीओ लॉन्च करने की उम्मीद है और वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया भी जल्द ही अपना सार्वजनिक निर्गम ला सकती है।

इस साल अब तक 50 से अधिक मुख्य-बोर्ड आईपीओ लॉन्च

इस साल अब तक 50 से अधिक मुख्य-बोर्ड आईपीओ लॉन्च किए गए हैं, जिनमें वोडाफोन आइडिया द्वारा एक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) भी शामिल है। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी का सार्वजनिक निर्गम फिलहाल चालू है, और बाज़ार स्टाइल रिटेल और गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग के आईपीओ इस महीने की शुरुआत में बंद हो गए हैं।