₹2 से ₹82: इसे कहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक! ब्रोकरेज तो अभी भी लट्टू

₹2 से ₹82: इसे कहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक! ब्रोकरेज तो अभी भी लट्टू

शेयर मार्केट में निवेशक हमेशा ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो दाम में कम और रिटर्न देने में ज्यादा हो। ऐसा में बहुत से निवेशक पेन्नी स्टॉक्स पर दांव लगाते हैं। लेकिन इक्के-दूक्के स्टॉक ही होते हैं जो मजबूत फंडामेंटल के दम इस भीड़ से छटकर सामने आते हैं। जिस स्टॉक की यहाँ बात हो रही है वो सिर्फ 2 रुपये के आसपास था और देखते ही देखते 82 रुपये पर पहुंच गया।

NEW DELHI,UPDATED: Sep 8, 2024 16:02 IST
Multibagger Stocks


शेयर मार्केट में निवेशक हमेशा ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो दाम में कम और रिटर्न देने में ज्यादा हो। ऐसा में बहुत से निवेशक पेन्नी स्टॉक्स पर दांव लगाते हैं। लेकिन इक्के-दूक्के स्टॉक ही होते हैं जो मजबूत फंडामेंटल के दम इस भीड़ से छटकर सामने आते हैं। जिस स्टॉक की यहाँ बात हो रही है वो सिर्फ 2 रुपये के आसपास था और देखते ही देखते 82 रुपये पर पहुंच गया।  

स्टॉक की चाल
निवेशकों को बंपर रिटर्न देने वाले इस स्टॉक का नाम MIC Electronics Ltd है। अगस्त 2019 में इस शेयर की कीमत 2.80 रुपये थी। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने सीधा 80 के पार छलांग लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल में ही ये मल्‍टीबैगर स्‍टॉक 2,757 प्रतिशत मुनाफा दे चुका है। पिछले एक साल में इस पेनी स्टॉक में 166 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। YTD यानि ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक 140 प्रतिशत भाग चुका है।

Q1FY25 रिजल्ट्स
कंपनी के June 2024 (Q1FY25) के रिजल्ट्स की बात करें साल दर साल के आधार पर नेट प्रॉफिट 1.24 करोड़ से बढ़कर 1.97 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब 59 प्रतिशत की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो 7 करोड़ से बढ़कर 10.73 करोड़ रुपये हो गया है। यानि रेवेन्यू में 53 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में कंपाउंड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ 32.1% रही है।

कंपनी के फंडामेंटल्स
MIC Electronics के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी LED Video Displays के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। इसके साथ ही टेलीकम्यूनिकेशन के इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर भी डेवलप करती है।  MIC Electronics Ltd का मार्केट कैप 1,929 करोड़ रुपये का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 60.3% है। Stock का P/E 34.5 है। कंपनी पर कर्ज सिर्फ 12 करोड़ रुपए का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी 67.51% है। विदेशी निवेशक की होल्डिंग 8.38% और घरेलू निवेशकों की 24.11% के आसपास है।

क्या कहती है ब्रोकरेज?
इस कंपनी पर ICICI Direct ने रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज की ओर से कहा गया है कि Trailing twelve months (TTM) EPS ग्रोथ शानदार रही है। जो इसकी स्थिर अर्निंग पैदा करने की क्षमता को दर्शाता है। क्वार्टर आधार पर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है और साल दर साल के आधार पर भी प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो रहे है। हालांकि, ICICI Direct ने कंपनी के लिए कुछ प्रमुख कमजोरियों का भी जिक्र किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि प्रमोटर्स ने तिमाही दर तिमाही के आधार पर गिरवी रखे शेयरों की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा, प्रमोटर होल्डिंग में तिमाही दर तिमाही आधार पर 2 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है, जो निवेशकों के मन एक दुविधा पैदा करते हैं।

डिस्क्लेमर : बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 8, 2024