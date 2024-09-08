All eyes on Fed: क्या होता है जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं?

सभी की नजरें 18 सितंबर पर हैं, जब यूएस फेडरल रिजर्व (Fed) की बैठक होगी, जो अब से लगभग 2 सप्ताह बाद है। बाजार को उम्मीद है कि फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस बैठक में ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि सितंबर में कटौती की उम्मीद है, और इसके बाद दिसंबर में एक और कटौती हो सकती है। निवेशकों के बीच आम सहमति है कि यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक में सितंबर के मध्य में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी, हालांकि कुछ लोग 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी कटौती की भी संभावना जताते हैं।

ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार पर क्या प्रभाव

हम यह समझने के लिए इतिहास की ओर देखते हैं कि ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब फेड आर्थिक विस्तार के दौरान ब्याज दरों में कटौती करता है, तो ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि इक्विटी और ट्रेजरी बाजारों में सकारात्मक प्रदर्शन की संभावना रहती है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि शेयर बाजार पहली कटौती पर कैसे प्रतिक्रिया देगा: क्या यह और अधिक तेजी आएगी, या निवेशक सतर्क हो जाएंगे, इसे आर्थिक मंदी के संकेत के रूप में देखेंगे?

फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद अमेरिकी शेयरों की औसत रिटर्न

शेयरों का मजबूत प्रदर्शन: जब फेड ब्याज दरों में कटौती शुरू करता है, उसके बाद के 12 महीनों में अमेरिकी शेयरों ने औसतन 11% का वास्तविक रिटर्न दिया है, जो सरकारी बॉन्ड (5%) और कॉर्पोरेट बॉन्ड (6%) दोनों से बेहतर प्रदर्शन करता है। इस दौरान नकद ने काफी खराब प्रदर्शन किया है, जहां शेयरों ने नकदी से औसतन 9% अधिक रिटर्न दिया है।

बॉन्ड बनाम शेयर: हालांकि शेयरों ने कुल मिलाकर बॉन्ड से बेहतर प्रदर्शन किया है, फिर भी बॉन्ड (सरकारी और कॉर्पोरेट दोनों) भी ब्याज दरों में कटौती के बाद सकारात्मक रिटर्न दिखाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड का औसतन 6% रिटर्न होता है और सरकारी बॉन्ड का रिटर्न 5% रहता है। खासकर मंदी के दौर में, बॉन्ड स्थिरता प्रदान करते हैं और उनके रिटर्न अधिक स्थिर होते हैं।

Cash Underperformance: Cash ने लगातार शेयरों और बॉन्ड दोनों से खराब प्रदर्शन किया है। औसतन, Cash का रिटर्न 2% होता है, जो ब्याज दरों में कटौती के बाद की अवधि में इक्विटी या बॉन्ड की तुलना में इसे एक कम आकर्षक विकल्प बनाता है।

Recessionary Cuts:

मंदी के दौरान ब्याज दरों में कटौती के बाद के तीन महीनों में सभी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट देखने को मिली। S&P 500 में -4.96% की गिरावट आई, नैस्डैक में -7.30% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, और रसेल 1000 और रसेल 2000 में क्रमशः -3.00% और -2.89% की गिरावट आई। यह प्रवृत्ति बताती है कि मंदी के दौरान पहली बार ब्याज दर में कटौती होने पर शेयर बाजारों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, जो संभवतः व्यापक आर्थिक मंदी के बारे में निवेशकों की चिंताओं के कारण होती है।

Expansionary Cuts:

विपरीत रूप से, जब विस्तारशील अवधि में दरों में कटौती होती है, तो शेयर बाजार सूचकांकों ने सकारात्मक प्रदर्शन दिखाया है। छह महीने की अवधि में, S&P 500 ने 6.79% की बढ़त दर्ज की, और नैस्डैक में 8.27% की वृद्धि हुई। रसेल 1000 और रसेल 2000 में भी बढ़त देखने को मिली। विस्तार के पहले कट के बाद एक साल की अवधि में कुल मिलाकर मजबूत वृद्धि देखी गई, खासकर नैस्डैक में, जिसने 25.33% रिटर्न दिया। यह दर्शाता है कि विस्तार के दौरान दरों में कटौती तेजी की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि निवेशकों का मानना ​​है कि इस तरह की कटौतियाँ आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाएँगी।

मंदी के दौरान, दरों में कटौती के तुरंत बाद शेयरों में गिरावट का रुझान होता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ ठीक हो सकती हैं। विस्तारशील अवधि में, बाजार लगभग तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, जो स्थायी आर्थिक माहौल के प्रति आशावाद को दर्शाता है।