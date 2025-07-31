पैसों के लिए मत काम करो-पैसों को काम पर लगाओ, CA ने बताया करोड़पति बनने का सिम्पल फॉर्मूला

ज्यादातर युवा लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास सेविंग नहीं होती। अब इस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नितिन कौशिक ने सोशल मीडिया पर एक शानदार सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि You’re not broke. You’re just wearing your retirement fund। इसका मतलब कि आप गरीब नहीं हैं, आप बस अपने भविष्य के पैसे को कपड़ों और चीजों पर खर्च कर रहे हैं।

नितिन कौशिक कहते हैं कि अगर कोई हर महीने एक ZARA की शर्ट, जिसकी कीमत लगभग ₹5,000 होती है न खरीदे और उसकी जगह हर महीने ₹5,000 एक म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual Fund SIP) में निवेश करे तो 30 साल में उसका करोड़ों का फंड बन सकता है।

अगर ये पैसा हर साल 12% की दर से बढ़े तो 30 साल में लगभग ₹5.5 से ₹6 करोड़ रुपये बन सकते हैं।

कौशिक का कहना है कि ये तरीका कंजूसी करने का नहीं है, बल्कि समझदारी से पैसे खर्च करने का है। हमें सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है बस हर महीने एक खर्च कम करना है और उसे बचत में बदलना है।

नितिन कौशिक ने कहा, “Don’t just work for money. Make money work harder than you do.” यानी सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं, पैसे को भी ऐसा लगाना चाहिए कि वो आपके लिए मेहनत करे और आगे बढ़े।

₹5,000 की SIP शुरू करने के लिए आपको न कोई बड़ी डिग्री चाहिए और न ही लाखों की सैलरी। बस जरूरत है थोड़ा-सा अनुशासन और हर महीने नियमित सेविंग की। थोड़े-थोड़े पैसों से शुरुआत करके भी आप बड़ा फंड बना सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो समय के साथ बढ़ती जाती है।

कौशिक की आखिरी बात बहुत असरदार है। वह कहते हैं कि आज अगर आप कुछ खर्च न करें, तो कल करोड़ों मिल सकते हैं। अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग में किसी शर्ट या गैजेट पर पैसा खर्च करने वाले हों, तो सोचिए कि क्या ये चीज आपके भविष्य से ज्यादा जरूरी है?