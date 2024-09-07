Gujarat Fluorochemicals: क्या कहता है इसका टेक्नीकल चार्ट?
साप्ताहिक RSI स्ट्रेंथ इंडिकेटर ने अपनी रेफरेंस लाइन को पार कर लिया है, जिससे एक खरीद का संकेत देता है। इसके अलावा, RSI ने डाउनवर्ड-स्लोपिंग ट्रेंडलाइन को तोड़ा है, जिससे प्राइस ब्रेकआउट की पुष्टि हुई है। उपरोक्त विश्लेषण 4090-4300 स्तरों की ओर संकेत करता है। होल्डिंग पीरियड 3 से 4 सप्ताह है।
Gujarat Fluorochemicals ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इसके रिटर्न मल्टीबैगर रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक Gujarat FLUOROCHEM ने "Symmetrical Triangle" पैटर्न को 3675 पर एक मजबूत बुलिश कैंडल के साथ वीकली चार्ट पर तोड़ दिया है, जो एक मीडियम-टर्म अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे रहा है।
पैटर्न के निर्माण के दौरान वॉल्यूम में कमी आई और ब्रेकआउट पर तेजी से बढ़ी, जिससे बाजार में अधिक भागीदारी का संकेत मिला है।
6 सितंबर, 2024
CMP: 774
खरीदने की रेंज: 760-745
स्टॉप लॉस: 713
अपसाइड: 10% से 15%
डिस्क्लेमर: कोई भी शेयर खरीदने से पहले विशेषज्ञ की राय लें, बिजनेस टु़डे बाजार किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।