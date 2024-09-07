9 सितंबर को बाजार में बढ़ेगी गिरावट या फिर लौटेगी रिकवरी? ये लेवल बहुत Important!

सोमवार को बाजार में बढ़ेगी गिरावट या फिर होगी रिकवरी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शुक्रवार के दिन निफ्टी और सेंसेक्स 1% से ज्यादा फिसलकर बंद हुए। 25000-25100 का सपोर्ट भी काम नहीं आया। करीब 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि बाजार में 9 सितंबर को लाल रंग और गहराएगा या फिर रिकवरी होगी? आइये इन सवालों के जवाब जानते हैं।

SAS Online के CEO और फाउंडर श्रेय जैन के अनुसार

SAS Online के CEO और फाउंडर श्रेय जैन का कहना है कि बाजार में गिरावट की वजह कमजोर ग्लोबल संकेत और रेग्युलेटरी चुनौतियों के चलते हुई है। अमेरिका के इम्प्लॉयमेंट डाटा आने से पहले निवेशकों ने रिकॉर्ड लेवल के बाजार में प्रॉफिट बुकिंग को चुना। Nifty को देखें तो 20-day exponential moving average (DEMA) के नीचे जा चुका है। जो आगे गिरावट बढ़ने के संकेत दे रहा है। 50 DEMA के हिसाब से 24,500 क्रिटकल सपोर्ट बन रहा है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए ये समझदारी होगी कि आक्रामक ट्रेडिंग रणनीतियों से बचा जाए और मौजूदा पोजीशंस पर कड़े स्टॉप-लॉस को लागू किया जाएं।

AVP टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च Hrishikesh Yedve का कहना है

Mehta Investment Interrmediates Ltd के AVP टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च Hrishikesh Yedve का कहना है कि हफ्ते की शुरुआत Nifty में पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन ग्लोबल अस्थिरता ने मार्केट सेंटीमेंट्स पर असर डाला। पूरे हफ्ते के हिसाब से देखें तो वोलैटिलिटी इंडेक्स INDIA VIX में 12.97% का उछाल देखने को मिला है। टेक्निकल हिसाब से शुक्रवार को बाजार ने 25,000-25,100 सपोर्ट तोड़ दिया है। वीकली बीयरिश engulfing candle बनती दिख रही है। डेली चार्ट में Nifty 21-Day Exponential Moving Average (DEMA) के नीचे बंद हुआ जो और कमजोरी के संकेत दे रहा है। अब अहम सपोर्ट 24,480 पर है। शॉर्ट टर्म में कोई भी बाउंस बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का मौका है।

शुक्रवार को गैप-डाउन से ओपनिंग

Bank Nifty की बात की जाए तो शुक्रवार को गैप-डाउन से ओपनिंग हुई है। वहीं नेगेटिव क्लोजिंग 50,577 के लेवल पर हुई। टेक्निकल, डेली चार्ट पर इंडेक्स बड़ी लाल कैंडल बना रहा है, जो आगे के लिए भी नेगेटिव संकेत दे रहा है। वहीं अपसाइड में 50-Day Exponential Moving Average (DEMA) के पास 50,940 की रुकावट है। 50,940 के आसपास कोई भी बाउंस प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।