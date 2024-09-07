Bajaj Housing Finance: 9 सितंबर से खुल रहा है IPO, ग्रे मार्केट में मची धूम!

पिछले एक महीने में Bajaj Finance का शेयर जहां 10.21% चढ़ा है तो वहीं NIFTY 50 सिर्फ 2.28% भागा है। Bajaj Housing Finance के IPO की खबरों के चलते Bajaj Finance के शेयर में अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO 9 सितंबर को खुलने जा रहा है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी है। ऐसे में इस IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं? ग्रे मार्केट में किस प्रीमियम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है? तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

प्राइस बैंड से लिस्टिंग तक

सबसे पहले जान लीजिए कि 9 सितंबर को IPO खुलने जा रहा है और 11 सितंबर को बंद होगा। 12 सितंबर को शेयर की अलॉटमेंट और शेयर मार्केट में लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी। इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹66-₹70 तय है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 214 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹70 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए ₹14,980 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 2782 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹1,94,740 निवेश करने होंगे।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की इस IPO के जरिए कुल ₹6,560 करोड़ जुटाने की योजना है। इसके लिए कंपनी ₹3,560 करोड़ के करीब 50 करोड़ फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानि OFS के जरिए ₹3,000 करोड़ के करीब 42 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।

कंपनी के फंडामेंटल्स

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) है। जिसकी स्थापना 2008 में हुई। 2015 से कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के साथ रजिस्टर्ड है और वित्त वर्ष 2018 से मॉर्गेज लोन भी ऑफर करती है। कंपनी बजाज ग्रुप का हिस्सा है, जो होम लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंसिंग समेत कई मॉर्गेज प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के 308,693 एक्टिव कस्टमर्स थे, जिनमें से 81.7% होम लोन कस्टमर्स थे। कंपनी लंबे समय से मुनाफे में कारोबार कर रही है। इसकी पेरेंट कंपनी देश की सबसे बड़ी NBFC कंपनियों में से एक है। बजाज हाउसिंग के पास करीब 97,000 करोड़ रुपये के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है और पिछले 5 सालों में ये सालाना 29 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

ग्रे मार्केट की स्थिति

बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्रीमियम 60% यानि ₹50 प्रति शेयर के आसपास पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹70 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹120 के आसपास हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट में प्राइस लगातार बदलता रहता है।

ऐसे में निवेशकों को इस IPO निवेश करना चाहिए या नहीं? इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल से बात की। उनका कहना है कि लिस्टिंग गेन्स से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है।

