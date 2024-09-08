IPO के बाजार में HOT डिलीवरी! Swiggy को टक्कर देने Zepto लाने जा रहा है IPO?

देश में में न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां लगातार शेयर मार्केट में लिस्ट होती जा रही है। आज के जमाने के बिजनेस मॉडल के साथ आ रही कंपनियों को निवेशक हाथों-हाथ ले रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में Ola Electric, FirstCry, Ixigo जैसी कपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब खबरों की मानें तो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप Zepto भी IPO की तैयारी में जुट गया है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स स्टार्टअप Zepto ने गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टेनली और एक्सिस कैपिटल जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकों को अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानि IPO के लिए एडवाइजर के तौर पर चुना है, जो साल 2025 में जुलाई से दिसंबर के बीच लॉन्च होने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पिछले दो महीनों में प्राइवेट इंवेस्टर्स के जरिए Zepto ने 1 बिलियन डॉलर यानि करीब 8400 करोड़ रुपए जुटाए है।

खबरों की मानें तो Zepto की ओर से बैंकरों को जानकारी दी गई है ये नए शेयर बेचकर लगभग 45 करोड़ डॉलर यानि करीब 3779 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया बनाएं। कंपनी के IPO में मौजूदा निवेशकों के जरिए Offer For Sale की पेशकश की जा सकती है।

Zepto के जरिए IPO लाने की तैयारी ऐसे वक्त में हो रही है, जब पीयर कंपनी Swiggy अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अभी तक उसे सही वक्त की तलाश है। पिछले कुछ वक्त में कई बार स्विगी का वैल्युएशन घटाया और बढ़ाया गया है। दरअसल Zepto सिंगापुर से भारत में अपना हेडक्वार्टर ट्रांसफर करने की प्रोसेस में है और हाल ही में वापस आए भारतीय स्टार्टअप्स के एक बड़े समूह में शामिल हो गया है।



डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर एक आने वाले IPO की जानकारी दी गई है। बिजनेस टुडे बाजार की ओर से कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय जरूर लें।

