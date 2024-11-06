₹2 के Penny Stock पर टूट पड़े निवेशक, कंपनी ने किया बड़ा एलान

scorecardresearch
₹2 के पेनी स्टॉक KBC Global Ltd में बुधवार को इंट्राडे ट्रेड में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। शेयर ने 2.44 के साथ अपर सर्किट को हिट किया।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 15:22 IST

₹2 के पेनी स्टॉक KBC Global Ltd में बुधवार को इंट्राडे ट्रेड में 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। शेयर ने 2.44 के साथ अपर सर्किट को हिट किया।

KBC Global शेयर

KBC Global के शेयर में तेजी उस समय देखी गई जब कंपनी ने अक्टूबर 2024 के महीने में अपने प्रोजेक्ट्स के 12 यूनिट्स का पजेशन सफलतापूर्वक सौंपने का एलान किया। इस ग्रोथ ने कंपनी के रेवेन्यू और आय बढ़ोतरी के नजरिये को मजबूती दी है।

KBC Global ने एक्सचेंजों पर जारी अपने बयान में कहा है कि उसने अक्टूबर 2024 में अपने प्रोजेक्ट्स के 12 यूनिट्स का पजेशन सफलतापूर्वक सौंप दिया है। इनमें महाराष्ट्र के नासिक में स्थित Hari Krishna Phase IV प्रोजेक्ट के 3 यूनिट्स, Hari Kunj Mayflower प्रोजेक्ट के 5 यूनिट्स और Hari Sanskruti Phase II प्रोजेक्ट के 4 यूनिट्स शामिल हैं, जिससे कुल 12 यूनिट्स का कब्जा अक्टूबर 2024 में सौंपा गया।

KBC Global के शेयर ने पिछले 6 महीनों में 25% से अधिक रिटर्न दिया है। हालांकि, KBC Global के शेयर ने जून 2024 में ₹1.57 के 1 साल के निचले स्तर से 55 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। KBC Global के शेयर ₹2.65 के 1 साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच रहे हैं, जो जनवरी 2024 में देखा गया था।

अक्टूबर 2024 में KBC Global ने गैर-प्रमोटर/निवेशकों को ₹2.20 प्रति वॉरंट (जिसमें ₹1.20 का प्रीमियम शामिल है) के प्राइस पर 45,23,00,000 वॉरंट्स जारी करके फंड जुटाने की भी एलान किया। हर एक वॉरंट को 1 इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगी। इस फंडिंग से ₹99,50,60,000 (नब्बे नौ करोड़ पचास लाख साठ हजार रुपये) जुटाए गए।

आपको बता दें कि KBC Global Ltd की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। ये कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस से जुड़ी है। इसका मार्केट कैप ₹ 417 करोड़ है। कंपनी कर्ज मुक्त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 1.27% है और प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
