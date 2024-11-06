IRFC Share अपने ₹229 के हाई पर कब तक आएगा?

Indian Railways Finance Corporation (IRFC) Ltd. के शेयर अपने IPO वैल्यू ₹26 प्रति शेयर से 6 गुना ऊपर हैं। हालांकि शेयर 15 जुलाई 2024 को ₹229 के उच्चतम स्तर से 33 प्रतिशत गिर चुके हैं। 2023 और 2024 की शुरुआत में शानदार प्रदर्शन के बाद यह स्टॉक अब गिरावट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि स्टॉक वापस अपने हाई पर कबतक जाएगा?

Sanctum Wealth में डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख आदित्य अग्रवाल का कहना है कि IRFC ने ₹230 के हाई से धीरे-धीरे करेक्शन नीचे आया है। लेकिन ₹135 के स्तर के आसपास इस सपोर्ट मिला, जहां से उसने वापस उछाल लिया है। हालांकि ऊपर की ओर यह ₹160 के रजिस्टेंस स्तर को पार करने में फेल रहा और उन स्तरों से सुधार किया। कोई भी महत्वपूर्ण तेजी हासिल करने के लिए IRFC को ₹160-164 के स्तर के ऊपर बने रहना जरूरी है, जो इसके 50 और 200-दिन के मूविंग एवरेजेस से मेल खाता है। शॉर्ट-टर्म के हिसाब से स्टॉक ₹140-160 के बीच रहने की संभावना है, जिसमें कोई साफ स्थिति नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ₹160 के ऊपर बंद होने से एक और शॉर्ट-कवरिंग राउंड शुरू हो सकता है, जो स्टॉक को ₹175/180 के स्तर तक ले जा सकता है।

IRFC ने 4 नवंबर को सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा की, जिसमें इसके टॉपलाइन में पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 2% की बढ़कर ₹6,899.3 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की तिमाही से 4.4% बढ़कर ₹1,612.6 करोड़ हो गया। दूसरी तिमाही के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले 4.4% की बढ़ोतरी हुई, जो ₹1,613.1 करोड़ रहा। Q2 के लिए प्रोविजनिंग ₹47 लाख रहे, जबकि जून में ₹3.63 करोड़ का राइट-बैक था। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2023 तक, स्टॉक अपने IPO वैल्यू ₹26-₹30 के बीच ही लटका हुआ था। हालांकि 2023 में इस स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें शेयरों की कीमत लगभग तीन गुना बढ़ गई और यह लाभ 2024 में भी जारी रहा, जब स्टॉक ने 50% से अधिक की बढ़ोतरी की।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

