Waaree Energies से BSE और NSE ने मांगी सफाई, स्टॉक ने बनाया नया हाई

हाल ही में लिस्टेड Waaree Energies Ltd के शेयर बुधवार के ट्रेड में एक और 7.64 प्रतिशत की छलांग लगाकर ₹3,740.75 के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। आज के हाई पर, स्टॉक ने अपने इश्यू प्राइस ₹1,503 से सिर्फ आठ ट्रेडिंग सत्रों में 148.89 प्रतिशत की बढ़ोतरीदर्ज की है। यह अहम है कि इस सोलर PV मॉड्यूल निर्माता ने 28 अक्टूबर को एक मजबूत लिस्टिंग देने के बाद कभी भी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है।

एक्सचेंज ने मांगी सफाई

जबरदस्त तेजी के चलते अब BSE और NSE ने Waaree Energies के सिक्योरिटीज को शॉर्ट-टर्म ASM (Additional Surveillance Measure) फ्रेमवर्क के तहत रखा है। एक्सचेंजेस स्टॉक्स को शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म ASM फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि निवेशकों को शेयरों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बारे में चेतावनी दी जा सके। एक्सचेंज ने कंपनी से स्टॉक प्राइस मूवमेंट पर सफाई मांगी है। एक्सचेंज ने 5 नवम्बर 2024 को Waaree Energies Ltd से प्राइस मूवमेंट में महत्वपूर्ण बदलाव के संदर्भ में सफाई मांगी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के पास कंपनी के बारे में लेटेस्ट जानकारी हो और बाजार को सूचित किया जा सके ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।

बुधवार को BSE पर लगभग 7.82 लाख शेयरों का आदान-प्रदान हुआ। यह आंकड़ा दो हफ्ते के औसत वॉल्यूम 7.88 लाख शेयरों से थोड़ा कम था। काउंटर पर टर्नओवर ₹282.23 करोड़ रहा, जिससे कंपनी का मार्केट कैप ₹1,03,842.82 करोड़ हो गया।

कहां तक जाएगा स्टॉक?

WealthMills Securities के इक्विटी रणनीति निदेशक Kranthi Bathini का कहना हैकि ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और वैकल्पिक ईंधनों पर वर्तमान फोकस को देखते हुए Waaree Energies का स्टॉक ऊपर जा रहा है। जो बाजार में उच्च जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें वर्तमान स्तरों पर निवेश पर विचार करना चाहिए। वहीं दूसरे निवेशकों को तिमाही परिणामों का इंतजार करना चाहिए। तकनीकी रूप से एक विश्लेषक का मानना है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म भविष्य में ₹3,800-4,000 के स्तर को छू सकता है। हालांकि ₹2,800-2,850 के बीच सपोर्ट मिल सकता है। StoxBox के सीनियर तकनीकी विश्लेषक Ameya Ranadive का कहना है कि Waaree Energies ने शेयर बाजार में अपनी उल्लेखनीय प्रदर्शन जारी रखा है। स्टॉक वर्तमान में 'हायर टॉप, हायर बॉटम' फॉर्मेशन दिखाता है, जो एक पॉजिशन में निरंतर बढ़ोतरी का संकेत देता है। ₹3,800-4,000 का प्राइस रेंज संभावित टारगेट्स तक जा सकती है, जबकि ₹2,800-2,850 के स्तर पर मामूली समर्थन देखा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

