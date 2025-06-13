Israel-Iran conflict: भारत ने शुक्रवार को ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताते हुए दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की अपील की है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने बयान में कहा, “हम ईरान और इजराइल के बीच हालिया घटनाक्रम से गहराई से चिंतित हैं… भारत दोनों पक्षों से आग्रह करता है कि वे किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई से बचें। मौजूदा संवाद और कूटनीतिक चैनलों का उपयोग कर स्थिति को सामान्य करने की दिशा में कार्य करें।”

विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने कथित तौर पर इजराइल की ओर करीब 100 ड्रोन भेजे, जिन्हें इजराइली सेना नष्ट करने का प्रयास कर रही है।

स्थिति को और जटिल बनाते हुए, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि वह अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न करे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ किया कि “इजराइल ने यह कदम एकतरफा रूप से उठाया है, अमेरिका का इससे कोई संबंध नहीं है।”

MEA ने स्पष्ट किया कि भारत, ईरान और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और शांति स्थापना में हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। मंत्रालय ने कहा, “हम स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, जिसमें परमाणु स्थलों पर हमलों की रिपोर्ट भी शामिल है।”

भारत सरकार ने दोनों देशों में मौजूद अपने मिशनों को सतर्क कर दिया है और भारतीय नागरिकों को स्थानीय सुरक्षा सलाहों का पालन करने, सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।