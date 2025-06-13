Israel-Iran News: इजरायल ने आखिर क्यों किया ईरान पर इतना बड़ा हमला? जानिए नेतनयाहू को किस बात का है डर

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगIsrael-Iran News: इजरायल ने आखिर क्यों किया ईरान पर इतना बड़ा हमला? जानिए नेतनयाहू को किस बात का है डर

इजरायल ने इस ऑपरेश का नाम ‘राइजिंग लॉयन’ (Rising Lion) रखा है। ईरान ने बताया कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 13, 2025 10:45 IST

Israel-Iran News: इस वक्त मीडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इजरायल ने ईरान पर अबतक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमला ऐसा कि ईरान का परमाणु ठिकाना नेस्तानाबूद हो गया है जिसकी पुष्टी ईरान ने कर दी है। 

इजरायल ने इस ऑपरेश का नाम ‘राइजिंग लॉयन’ (Rising Lion) रखा है। ईरान ने बताया कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। नतांज, ईरान का वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच करना जरूरी होता है। 

इजारयल ने तो यह भी दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया है।  इजरायली हमले में ईरान के Revolutionary Guards के चीफ कमांडर हुसैन सलामी भी मारे गए हैं जिसकी पुष्टी ईरानी मीडिया ने की है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजरायल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? चलिए डिटेल में जानते हैं। 

इजरायल ने ईरान पर क्यों किया हमला?

इस सवाल का जवाब खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "दशकों से, तेहरान के तानाशाह बेशर्मी से खुलेआम इजरायल के विनाश का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने अपने नरसंहारक बयानों को परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के साथ समर्थन दिया है। हाल के वर्षों में, ईरान ने नौ परमाणु बमों के लिए पर्याप्त उच्च-इनरीच यूरेनियम का उत्पादन किया है।’’

इजराइल को ईरान से किस बात का डर?

इजराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजरायल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसलिए इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहता। 

हाल ही में यूएस (अमेरिका) ने भी ईरान को चेतावनी दी थी कि वो परमाणु बन न बनाएं नहीं तो फिर हमले के लिए तैयार रहे।

ईरान क्यों बनाना चाहता है परमाणु बम?

ईरान अपनी सुरक्षा को जरूरी बताते हुए परमाणु बम बनाना चाहता है और इसके लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। 

