Air India Plane Crash: गुरुवार दोपहर एअर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। लंदन के लिए उड़ान भर रहा यह विमान टेक-ऑफ के कुछ ही क्षणों बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर स्थित एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे।

घटनास्थल पर हर तरफ चीख-पुकार, धुएं का घना गुबार और अफरा-तफरी का माहौल था। चश्मदीद के मुताबिक, हादसे की भयावहता इतनी थी कि आसमान में काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया।

CISF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें डीजीसीए और मंत्रालय के सचिव शामिल थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता घायल यात्रियों की जान बचाना और उन्हें चिकित्सा सहायता देना है। मृतकों की संख्या पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

दूसरी मंजील से कूदकर बचाई जान

हादसे के दौरान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे छात्रों की जान पर भी बन आई। रमीला नामक एक महिला ने बताया कि उनका बेटा वहीं हॉस्टल में था। कांपते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लंच ब्रेक में हॉस्टल गया था और वहीं प्लेन गिर गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए बताया कि उनका बेटा दूसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने में सफल रहा और उसे हल्की चोटें आई हैं।

#WATCH | Air India plane crash: "My son had gone to the hostel during lunch break, and the plane crashed there. My son is safe, and I have spoken to him. He jumped from the second floor, so he suffered some injuries,” says Ramila, who reached the civil hospital in Ahmedabad,… pic.twitter.com/MgMtvXBSou — ANI (@ANI) June 12, 2025

हादसे के बाद जारी यात्री सूची में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी सामने आया है। हालांकि उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एअर इंडिया और सरकार ने यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।