Ahmedabad plane crash: अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ घंटों बाद, एयरलाइन ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल तस्वीर को ब्लैक (काले) आइकन में बदल दिया। यह बदलाव एयर इंडिया के शोक और संवेदना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

गुरुवार दोपहर 1:10 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे।

एयर इंडिया ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान में पुष्टि की: “फ्लाइट AI171, जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए ऑपरेट हो रही थी, आज 12 जून 2025 को एक घटना में शामिल रही। इस समय हम विवरण इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही आगे की जानकारी साझा करेंगे।”

X पर एयर इंडिया ने अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो दोनों को काले रंग में बदला है। इंस्टाग्राम पर भी यही बदलाव देखा गया, जहां काली प्रोफाइल पिक्चर के साथ बयान को स्टोरी के रूप में साझा किया गया है।

यह विमान कप्तान सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के संचालन में था। उड़ान भरने के तुरंत बाद ‘MAYDAY’ कॉल भेजी गई थी, जिसके बाद विमान का संपर्क टूट गया।

एयर इंडिया का यह डिजिटल शोक-संकेत न केवल संस्थान के स्तर पर संवेदना प्रकट करता है, बल्कि हादसे में शामिल सभी लोगों के लिए एकजुटता का भाव भी दर्शाता है। फिलहाल एयरलाइन और डीजीसीए द्वारा घटना की जांच जारी है।